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Более 5 млн человек проголосовали за объекты благоустройства через Госуслуги

31 мая 2022 22:29
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Жители Самарской области в десятке самых активных.

Более 5 млн человек проголосовали за объекты благоустройства через Госуслуги

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства проводилось с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Проголосовать можно было: 

- с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» на странице za.gorodsreda.ru или на портале Госуслуг; 

- при помощи волонтеров, дежуривших в общественных местах, воспользовавшись их мобильными приложениями.

Всего в голосовании приняли участие 10,5 млн человек. Около половины из них воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе». 

Активнее всего голосовали жители:

- Краснодарского края
- Красноярского края
- Московской области
- Республики Башкортостан
- Ростовской области
- Самарской области
- Саратовской области
- Свердловской области
- Ставропольского края
- Челябинской области

Предложения, набравшие большинство голосов, будут реализованы в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

 

Фото из открытых источников

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