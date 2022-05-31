Более 5 млн человек проголосовали за объекты благоустройства через Госуслуги
Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства проводилось с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Проголосовать можно было:
- с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» на странице za.gorodsreda.ru или на портале Госуслуг;
- при помощи волонтеров, дежуривших в общественных местах, воспользовавшись их мобильными приложениями.
Всего в голосовании приняли участие 10,5 млн человек. Около половины из них воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе».
Активнее всего голосовали жители:
- Краснодарского края
- Красноярского края
- Московской области
- Республики Башкортостан
- Ростовской области
- Самарской области
- Саратовской области
- Свердловской области
- Ставропольского края
- Челябинской области
Предложения, набравшие большинство голосов, будут реализованы в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Фото из открытых источников