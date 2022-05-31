80

Более 5 млн человек проголосовали за объекты благоустройства через Госуслуги

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства проводилось с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Проголосовать можно было:

- с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» на странице za.gorodsreda.ru или на портале Госуслуг;

- при помощи волонтеров, дежуривших в общественных местах, воспользовавшись их мобильными приложениями.

Всего в голосовании приняли участие 10,5 млн человек. Около половины из них воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе».

Активнее всего голосовали жители:

- Краснодарского края

- Красноярского края

- Московской области

- Республики Башкортостан

- Ростовской области

- Самарской области

- Саратовской области

- Свердловской области

- Ставропольского края

- Челябинской области

Предложения, набравшие большинство голосов, будут реализованы в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото из открытых источников