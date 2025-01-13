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Более 47 тысяч самарцев посетили учреждения культуры в новогодние праздники

13 января 2025 19:29
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С 15 декабря по 8 января только в муниципальных учреждениях культуры прошло более 500 мероприятий.

Закончились новогодние и рождественские праздники, оставив много приятных эмоций и незабываемых впечатлений. Жителей и гостей Самары ждала насыщенная программа, включающая порядка двух тысяч разнообразных мероприятий, предназначенных как для молодежи, так и для людей старшего возраста, семей с детьми. В период с 15 декабря по 8 января только в муниципальных учреждениях культуры прошло более 500 мероприятий, их участниками стало более 47 тысяч человек.

«Во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина Самарский концертный духовой оркестр с успехом представил новогоднюю программу «Щелкунчик в стиле джаз» в сопровождении песочной анимации. Муниципальные театры города показали зрителям различные постановки, среди которых «День рождения Золушки», «Снежонок», «Приключения Незнайки», «Морозко». Детский музыкальный театр «Задумка» подготовил премьерный спектакль «Сказ о земле Самарской. Легенды Жигулей», а также новогоднюю постановку «Где Дед Мороз?», - пояснила руководитель городского Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Дома и дворцы культуры подготовили новогодние представления, мастер-классы, музыкальные и театральные гостиные. Централизованная система детских библиотек провела цикл новогодних мероприятий для детей – игровые программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, литературные занятия, а самарская муниципальная информационно-библиотечная система организовала познавательные новогодние викторины, игровые программы.

В музее «Детская картинная галерея» прошли лекции «Как устроен праздник: Рождество и Новый год в России», «Рождественский и новогодний стол в России», «Елочная игрушка – вчера, сегодня, завтра», мастер-классы по изготовлению елочной игрушки, творческие мастер-классы в рамках программы «Семейный день в музее», «Каникулы в музее». В музее Эльдара Рязанова состоялись новогодние лекции, интерактивные экскурсии «Есть установка весело встретить Новый год!».

В детских школах искусств провели концерты, выставки, мастер-классы, театрализованные постановки.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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