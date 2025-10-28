Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»

102

В областной столице завершился 2-й этап 25-го юбилейного «Кубка парков Самары». Соревнования по спортивному ориентированию состоялись на территории парка «Воронежские озера» и объединили более 450 спортсменов – школьников, студентов и взрослых любителей спорта. 12+

«Наш “Кубок парков Самары” считается одним из традиционных событий осеннего спортивного ориентирования. Это совместный проект администрации города, Самарской областной федерации спортивного ориентирования и детско-молодежного спортивно-технического клуба «Контур». По каждому парку для спортсменов разрабатывается отдельная карта и новые задачи, причем не важно, новички они или опытные спортсмены – подходящие дистанции есть для всех. От всей души поздравляю тех, кто уже завоевал места на пьедестале на прошедших этапах, и приглашаю присоединиться тех, кто еще ни разу не участвовал в “Кубке парков Самары”», – сказал руководитель департамента физкультуры и спорта администрации города Самара Дмитрий Чеканов.



Ежегодные традиционные соревнования включают 5 этапов. В первом этапе, который состоялся в парке им. 50-летия Октября, приняли участие более 400 спортсменов, во втором на территории парка «Воронежские озера», где в следующем году продолжится благоустройство благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», – более 450 человек. Также будут задействованы парк Победы, парк Дружбы и лесопарк им. 60-летия Советской власти.



«Сегодня городские парки – это не только место для прогулок, но и универсальные пространства для культурных и спортивных мероприятий, для активного отдыха. Поэтому постоянно работаем над улучшением парковой инфраструктуры: в парке им. 50-летия Октября и в парке Победы, к примеру, в этом году очистили водоемы и запустили фонтаны. В рамках текущего содержания в этих и других парках отремонтировали дорожки, установили новые спортивные элементы, например, столы для настольного тенниса», – отметил директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.



Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы. Регистрация открыта до 30 октября по ссылке https://orgeo.ru/event/parkcup2025_3. Четвертый этап состоится 9 ноября в парке Дружбы, а финальный 5-й этап – 16 ноября на территории Лесопарка имени 60-летия Советской власти. Активные участники будут награждены памятными сувенирами, призеры и победители в различных номинациях могут быть награждены дополнительными призами от партнеров «Кубка Парков Самары».

Фото: пресс-служба администрации Самары