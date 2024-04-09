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Более 417 тысяч пособий по временной нетрудоспособности оплатило Отделение СФР по Самарской области в 2024 году

9 апреля 2024 12:31
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Более 417 тысяч пособий по временной нетрудоспособности оплатило Отделение СФР по Самарской области в 2024 году

С января 2024 года Отделение СФР по Самарской области оплатило более 417,8 тысяч пособий по временной нетрудоспособности. На обеспечение этих целей было направлено 4,5 миллиона рублей.

Если на работника оформлен листок нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, то первые 3 дня оплачиваются работодателем, а все последующие — региональным Отделением СФР. Больничный оформляется только один независимо от того, сколько работодателей у сотрудника.

Величина пособия рассчитывается на основании среднего заработка за предыдущие два года, а также страхового стажа гражданина. Таким образом, если стаж составляет менее пяти лет, гражданину начисляется 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%. Если же стаж насчитывает восемь и более лет, то пособие будет оплачено в размере 100% от среднего заработка. В случае родителей, которые ухаживают за больными детьми до возраста 8 лет, пособие выплачивается в размере 100% от среднего заработка, не зависит от стажа и порядка лечения.

С начала года максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности был увеличен,  поэтому теперь составляет 4039 рублей в день. Минимальное пособие в 2024 году равно 632 рублям в день.

«Чтобы получить пособие, работнику нужно предоставить сведения о своих реквизитах и способе его получения своему работодателю, а тот в свою очередь передает полученные им сведения в Отделение фонда по месту своей регистрации в срок не позднее 3 рабочих дней», —  пояснила управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.

 

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления сведений и документов, необходимых для их осуществления.

 

Все сведения об открытии, продлении или закрытии больничного листка всегда доступны к ознакомлению в личном кабинете на портале «Госуслуг».

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