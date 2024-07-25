Более 2 тысяч забытых вещей вернули пассажирам поездов Куйбышевской ЖД

Я нашел ошибку
Главные новости:
Установленные на предприятии новые роботизированные линии – первые в России, которые позволяют выпускать колеса диаметром от 18 до 19 дюймов.
Завод в Тольятти благодаря ФРП увеличил мощность производства колес для легковых авто на 2 млн штук
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С.
26 июля в Самарской области кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Самарскую и Ульяновскую область связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута .
«Великий Волжский путь» соединяет Самарскую и Ульяновскую область в новые туристические маршруты
Как защитить подростка от алкоголя?
Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.
Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.55
-0.75
EUR 94.38
-1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 2 тысяч забытых вещей вернули пассажирам поездов Куйбышевской ЖД

25 июля 2024 11:00
164
Более 2 тысяч забытых вещей вернули пассажирам поездов Куйбышевской ЖД

За первое полугодие 2024 года пассажирам вернули более 2 тыс. вещей, забытых в поездах формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК». Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в поездах оставляли одежду, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, а также предметы личной гигиены и документы. В общей сложности – это более 90 % от общего количества всех найденных вещей. Среди необычных находок, которые вернули владельцам, были надувной матрас с насосом, ведро белой краски и лазерный дальномер.

Отметим, что для поиска предметов, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку (https://lost.fpc.ru/). В ней нужно указать фамилию, имя и отчество, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание пропажи и указать предполагаемое место в вагоне, где вещь была оставлена.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям, о результатах поиска забытых предметов пассажир будет проинформирован дополнительно.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Оставить заявку на поиск вещи, оставленной на территории вокзального комплекса, можно по телефону: 8-800-775-00-00 или по адресу: info@rzd.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
146
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
163
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
243
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
522
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
357
Весь список