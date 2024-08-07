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Более 180 работодателей получили финансовую помощь при трудоустройстве сотрудников

7 августа 2024 17:14
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Благодаря программе субсидирования найма в Самарской области в этом году более 600 человек смогли найти постоянную работу.

Благодаря программе субсидирования найма в Самарской области в этом году более 600 человек смогли найти постоянную работу.

В рамках программы субсидирования найма Социальный фонд России возмещает работодателю часть затрат на заработную плату сотрудника по истечении 1, 3 и 6 месяцев с даты трудоустройства. На данный момент в программе приняли участие более 180 работодателей, которые трудоустроили 618 человек, из них практически половина выбрали для своей работы предприятия ОПК.

«Программа субсидирования найма — это эффективный инструмент и дополнительная поддержка для работодателей. На данный момент показатель по трудоустроенным выполнен более чем в два раза», - говорит директор Управляющего центра занятости населения Александр Митюхин.
Чтобы получить субсидию, работодатель должен разместить вакансию на портале «Работа России», подать заявку на участие в программе государственной поддержки и трудоустроить соискателей, направленных центрами занятости.

Субсидии выделяются из федерального бюджета тем работодателям, которые предоставляют рабочие места безработным гражданам, а также ищущим работу людям: молодежи в возрасте до 30 лет включительно, гражданам, рискующим остаться без работы в связи с сокращением или ликвидацией работодателя, гражданам Украины, ветеранам боевых действий, членам семей погибших в боевых действиях, гражданам, имеющим востребованные профессии и желание переехать с целью трудоустройства на предприятия ОПК, лицам, признанным в установленном порядке инвалидами.

В Самарской области также реализуется ряд мер поддержки, которые помогают работодателям привлечь и удержать специалистов. С 2016 года действует закон, который предусматривает меры поддержки для молодых специалистов, завершивших обучение и трудоустроившихся по востребованной профессии. В настоящее время в перечне востребованных профессий 74 профессии в сферах машиностроения, металлообработки, нефтехимии, лесного хозяйства, легкой промышленности, воздушного и железнодорожного транспорта, судостроения, здравоохранения.

Кроме того, в Самарской области реализуется программа «Переезд под ключ» в целях привлечения на предприятия региона специалистов из других субъектов России. По программе выдается сертификат на индивидуальное сопровождение при переезде в Самарскую область. Он дает право всем его получателям на индивидуальное сопровождение со стороны органов службы занятости по вопросам, связанным с переездом гражданина и его трудоустройством (подбор вакансий, содействие в организации собеседований с работодателем и др.), а также на получение социальных выплат молодым специалистам (максимальный размер в 2024 году составляет 200 000 руб.).

Особое внимание решению вопросов для стабильной работы предприятий региона, в особенности оборонных, в том числе их кадровому обеспечению, уделяет глава региона Вячеслав Федорищев.
Чтобы узнать о господдержке работодателей, а также о других мерах поддержки по линии службы занятости, можно обратиться в центр занятости населения, контакты здесь - https://trud.samregion.ru/category/o-ministerstve/pod.. .

 

Фото:  Минтруд Самарской области

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