Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары

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В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 апреля, во всем мире православные христиане встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, которые проходили во всех храмах, посетили более 15 600 человек.

Напомним, что сразу после Пасхи начинается Светлая седмица. В 2025 году она стартует в понедельник 21 апреля и завершится в субботу 27 апреля, накануне Красной горки — первого воскресенья после Пасхи. Эта неделя - особое время в церковном календаре, оно посвящено радости, прощению и духовному очищению.

Фото: Самарская митрополия