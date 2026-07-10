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Более 14 тысяч жителей Самарской области посетили площадки федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Более 14 тысяч жителей Самарской области посетили площадки федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

14 422 соискателя, 161 работодатель, 12 площадок - так в Самарской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Уже второй год подряд это событие объединяет соискателей и работодателей по всей губернии в рамках нацпроекта «Кадры».

Соискатели и работодатели отмечают эффективность такого формата мероприятий.

Как рассказала ведущий специалист отдела кадров РКЦ «Прогресс» Татьяна Яковлева, по итогам регионального этапа ярмарки представители предприятия пригласили на собеседование более 20 человек. Соискатели прошли первичные встречи прямо на площадке мероприятия, после чего были приглашены на предприятие. В дальнейшем все они были трудоустроены в РКЦ «Прогресс». На федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства работодатель активно проводил собеседования и планирует привлечь еще больше специалистов.

На площадке федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства ветераны СВО - специалисты Кадрового центра «Работа России» Самарской области Игорь Соловьёв и Максим Баранович проводили для участников специальной военной операции профориентационные и адаптационные тренинги. Формат встречи был построен по принципу «равный равному»: ветераны могли получить консультацию от людей, которые понимают их опыт и помогают адаптироваться к гражданской жизни, определить профессиональные цели и подобрать дальнейшие шаги для трудоустройства. Такая работа помогает участникам СВО чувствовать поддержку, увереннее выходить на рынок труда и видеть реальные возможности для профессионального развития.

 

В течение года Кадровые центра «Работа России» Самарской области проводят различные мероприятия для жителей и работодателей, узнать о них можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

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