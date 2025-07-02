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Более 130 млн рублей из федерального бюджета привлекли общественные организации Самары

2 июля 2025 12:02
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Более 130 млн рублей из федерального бюджета привлекли общественные организации Самары

Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив подвели итоги второго конкурса 2025 года. 

 Победителями в том числе стали 45 социально ориентированных некоммерческих организаций из Самары. Суммарно на реализацию своих проектов они получат более 130 млн рублей. Всего же от региональной столицы на конкурс было подано 205 проектов.

«Эти конкурсы важны для всех некоммерческих организаций, так как позволяют социально ориентированным НКО развиваться, реализовывать значимые проекты, вовлекать все больше жителей Самары в культурную, спортивную, общественную жизнь. Таким и должен быть подход к работе у каждого общественного объединения. Большое количество заявок, поданных на конкурс самарцами – это тоже своего рода показатель, значит, горожанам интересно выдвигать идеи, вкладывать время и силы в улучшение качества жизни в городе. Считаю, что Общественная палата Самары должна активно поддерживать проектантов, в том числе продолжать обучающие семинары по конкурсной процедуре выделения грантов»,
 - сказал глава города Самара Иван Носков.

 Отметим, что до 10 июля Президентский фонд культурных инициатив ведет прием заявок на первый конкурс 2026 года. Кроме того, в Самарской области до 21 июля продолжается прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в региональном конкурсе грантов на реализацию социальных проектов. Всего в конкурсе выделено 9 направлений, а общий размер грантового фонда в этом году превышает 90 млн рублей. 
 

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