Более 100 мероприятий вошли в программу форума «Цифровые решения»

Уже свыше 4 тысяч человек зарегистрировались на главный ИТ-форум года — «Цифровые решения». Их ждут выступления отраслевых лидеров, сессии, мастер-классы, масштабная технологическая выставка и концерт суперзвёзд. Выберите мероприятия, которые интересны вам, и успейте зарегистрироваться. Количество мест ограничено!

Что ждёт гостей

— десятки сессий на темы от телекома до кибербеза

десятки сессий на темы от телекома до кибербеза — выставка решений крупнейших ИТ-компаний

выставка решений крупнейших ИТ-компаний — мастер-классы от лидеров индустрии

Как будет проходить форум

С 12 по 15 ноября на площадке наццентра «Россия» можно будет посетить более 90 мероприятий. В первый день форума экспертный совет огласит результаты премии «Цифровые решения», награды получат восемь лауреатов, заявки на участие в премии подали более 800 компаний. 15 ноября на главной сцене состоится концерт крупнейших российских звёзд.