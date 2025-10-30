Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Более 100 мероприятий вошли в программу форума «Цифровые решения»

30 октября 2025 12:26
100
Более 100 мероприятий вошли в программу форума «Цифровые решения»

Уже свыше 4 тысяч человек зарегистрировались на главный ИТ-форум года — «Цифровые решения». Их ждут выступления отраслевых лидеров, сессии, мастер-классы, масштабная технологическая выставка и концерт суперзвёзд. Выберите мероприятия, которые интересны вам, и успейте зарегистрироваться. Количество мест ограничено!

Что ждёт гостей

  •  десятки сессий на темы от телекома до кибербеза
  •  выставка решений крупнейших ИТ-компаний
  •  мастер-классы от лидеров индустрии

Как будет проходить форум

С 12 по 15 ноября на площадке наццентра «Россия» можно будет посетить более 90 мероприятий. В первый день форума экспертный совет огласит результаты премии «Цифровые решения», награды получат восемь лауреатов, заявки на участие в премии подали более 800 компаний. 15 ноября на главной сцене состоится концерт крупнейших российских звёзд.

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
16
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
108
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
121
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
159
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
158
