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Блогеру-урбанисту Илье Варламову очень понравилась новая вертолетная площадка в Самаре

8 июля 2021 08:14
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Блогеру-урбанисту Илье Варламову очень понравилась новая вертолетная площадка в Самаре

Об этом он и написал в своей страничке «В контакте». Получилось на самом деле замечательно. Роскошный вид на Волгу, прекрасный дизайн сквера, стильно оформленные дорожки и места для неугомонной детворы. 

Как рассуждает телеграм-канал Злой самаритянин, вот только один вопрос к местным «зодчим»: знак вертолетной посадочной площадки посредине игровой площадки. Зачем? Я уж не говорю о том, что какой-нибудь чудак действительно расценит эту разметку (наверняка сделанную по всем ГОСТам) как разрешение посадить свою вертушку (число бортов малой авиации растет и дураков в них - тоже). Просто зачем портить красивую работу, нарываться на ехидные комментарии типа «у нас есть Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонит, а теперь и вертолетная площадка, к которой вертолетам запрещено приближаться…». Досадно.

Теги: Вертолетная площадка

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