Блогер из Самары примет участие в романтическом реалити «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»

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«Богиня сыска» — новое романтическое реалити на телеканале «Суббота!». Главная цель проекта — выяснить, сможет ли холостяк выбрать себе девушку по внешнему виду ее квартиры? Он изучит все — одежду, книги, содержимое шкафов и полок. Но согласится ли девушка на свидание после ответного обыска у парня дома?

Комментировать происходящее будут блогеры Илья Куруч, Вика Чума, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

Вика Чума: «В «Богине сыска» мы словно пропускаем первую стадию отношений, где гормоны и розовые очки рисуют все заоблачным, и попадаем сразу в отношения спустя год, когда ты видишь, что колпачок от зубной пасты не закрыт и тебе решать: ты молча закроешь его, оставишь пасту открытой или скажешь партнеру, что колпачок не закрыт, как не закрыто и множество других вопросов в отношениях».

Илья Куруч: «В нашем реалити парни с порога вели себя так, как будто им не нужны отношения. И многие с порога начинали себя закапывать. Но как говорят разведенные люди — на оскорблениях любовь не построишь».

В новом выпуске примет участие 21-летняя Анастасия Юдина из Самары. Девушка – блогер и визажист, увлекается монтажом видео и ретушированием фотографий. Понравится ли квартира Анастасии потенциальному жениху и согласится ли она пойти с ним на свидание — можно увидеть 1 августа в 21:00 на телеканале «Суббота!».

«Богиня сыска» дополнит линейку ярких женских реалити на «Субботе!» наряду с проектами «Богиня шопинга» и «Богиня свиданий», которые идут по будням в 21:00.

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