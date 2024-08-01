Блогер из Самары примет участие в романтическом реалити «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Блогер из Самары примет участие в романтическом реалити «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»

1 августа 2024 09:29
166
Блогер из Самары примет участие в романтическом реалити «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»

«Богиня сыска» — новое романтическое реалити на телеканале «Суббота!». Главная цель проекта — выяснить, сможет ли холостяк выбрать себе девушку по внешнему виду ее квартиры? Он изучит все — одежду, книги, содержимое шкафов и полок. Но согласится ли девушка на свидание после ответного обыска у парня дома?

Комментировать происходящее будут блогеры Илья Куруч, Вика Чума, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

Вика Чума: «В «Богине сыска» мы словно пропускаем первую стадию отношений, где гормоны и розовые очки рисуют все заоблачным, и попадаем сразу в отношения спустя год, когда ты видишь, что колпачок от зубной пасты не закрыт и тебе решать: ты молча закроешь его, оставишь пасту открытой или скажешь партнеру, что колпачок не закрыт, как не закрыто и множество других вопросов в отношениях».

Илья Куруч: «В нашем реалити парни с порога вели себя так, как будто им не нужны отношения. И многие с порога начинали себя закапывать. Но как говорят разведенные люди — на оскорблениях любовь не построишь».

В новом выпуске примет участие 21-летняя Анастасия Юдина из Самары. Девушка – блогер и визажист, увлекается монтажом видео и ретушированием фотографий. Понравится ли квартира Анастасии потенциальному жениху и согласится ли она пойти с ним на свидание — можно увидеть 1 августа в 21:00 на телеканале «Суббота!».

«Богиня сыска» дополнит линейку ярких женских реалити на «Субботе!» наряду с проектами «Богиня шопинга» и «Богиня свиданий», которые идут по будням в 21:00.

18+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
12
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
178
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
146
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
187
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
398
Весь список