Благодаря судебным приставам в защитном сооружении региона обеспечен полный комплекс мер безопасности

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Защитное укрытие в одном из городов Самарской области нуждалось в оснащении планами и эксплуатационными схемами и не было готово к использованию в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Судебные приставы добились от ответственных лиц устранения нарушений.

В ходе проверки надзорными органами было установлено, что защитное укрытие гражданской обороны не оснащено планами и эксплуатационными схемами, а также громкоговорителями и телефонной связью. В ненадлежащем состоянии находились аварийные выходы и некоторое оборудование, кроме того, помещение частично подвергалось воздействию влаги. Суд обязал ответственных лиц обеспечить безопасность нахождения укрываемых в защитном сооружении и устранить выявленные нарушения.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары. На основании него судебным приставом было возбуждено исполнительное производство, о чем должник был своевременно предупрежден. В связи с тем, что в отведенные сотрудником Службы сроки работы так и не начались, в отношении нарушителя было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Благодаря принятым мерам нарушения были устранены. Помещение готово к использованию по предназначению в случае необходимости. Исполнительное производство окончено.