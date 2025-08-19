Я нашел ошибку
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 48 ликвидировали пожар.
В селе Заплавное Борского района горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
Тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье

19 августа 2025 19:27
64
Тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.

Ежегодно в Шигонском районе, на территории сельского поселения, проходит фестиваль – конкурс «Шигонский Дилижанс». 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье на территории парка усадьбы графов Орловых-Давыдовых, тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.

В программе фестиваля концертная программа «Традиционные песни родного края», конкурс подворий сельских поселений «Традиции гостеприимства предков», «Частушечный перепляс», фотосушка «Всей семьёй – Мы за чаем не скучаем», русские-народные игры, хороводы, дефиле традиционного костюма.

В фестивале примут участие мастера декоративно-прикладного творчества и ремесел, выставка-ярмарка (торговые ряды, народные промыслы).

Фестиваль будет проходить по адресу: муниципальный район Шигонский с.Усолье, ул. Королева 2Б, (на территории парка усадьбы графов Орловых-Давыдовых).

Часы работы: с 10-00 до 14-00. Вход свободный.

0+

 

Фото:  минкуль СО

Теги: Мероприятия

