Ежегодно в Шигонском районе, на территории сельского поселения, проходит фестиваль – конкурс «Шигонский Дилижанс». 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье на территории парка усадьбы графов Орловых-Давыдовых, тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.

В программе фестиваля концертная программа «Традиционные песни родного края», конкурс подворий сельских поселений «Традиции гостеприимства предков», «Частушечный перепляс», фотосушка «Всей семьёй – Мы за чаем не скучаем», русские-народные игры, хороводы, дефиле традиционного костюма.

В фестивале примут участие мастера декоративно-прикладного творчества и ремесел, выставка-ярмарка (торговые ряды, народные промыслы).

Фестиваль будет проходить по адресу: муниципальный район Шигонский с.Усолье, ул. Королева 2Б, (на территории парка усадьбы графов Орловых-Давыдовых).

Часы работы: с 10-00 до 14-00. Вход свободный.

