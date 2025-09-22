Благодаря поддержке сотрудника УФСИН СО осуждённый успешно поступил в высшее учебное заведение

149

Сотрудник группы пробации УФСИН России по Самарской области оказался ключевым фактором в успешном поступлении осуждённого в высшее учебное заведение.

Осуждённый, отбывающий наказание в виде принудительных работ в исправительном центре №1 УФСИН России по Самарской области, поступил на заочную форму обучения на бюджетной основе в Самарский государственный социально-педагогический университет.

Инициатива по получению образования была проявлена самим осуждённым. В целях получения содействия в оформлении документов он обратился к старшему инспектору группы пробации Кристине Орловой. Она оказала всестороннюю поддержку: помогла собрать необходимый пакет документов, проконсультировала по порядку приёма, обеспечила своевременное направление материалов в вуз.

Благодаря системной работе сотрудника и личной мотивации осуждённого, он успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на бюджетное обучение по направлению «Физическая культура».

Данный случай является ярким примером эффективности системы ресоциализации, демонстрируя, что даже в тяжёлых условиях человек способен реализовать свои образовательные амбиции, строить перспективы и возвращаться в общество как полноценный, образованный гражданин, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО