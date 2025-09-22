Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Благодаря поддержке сотрудника УФСИН СО осуждённый успешно поступил в высшее учебное заведение

22 сентября 2025 14:32
149
Данный случай является ярким примером эффективности системы ресоциализации, демонстрируя, что даже в тяжёлых условиях человек способен реализовать свои образовательные амбиции.

Сотрудник группы пробации УФСИН России по Самарской области оказался ключевым фактором в успешном поступлении осуждённого в высшее учебное заведение.

Осуждённый, отбывающий наказание в виде принудительных работ в исправительном центре №1 УФСИН России по Самарской области, поступил на заочную форму обучения на бюджетной основе в Самарский государственный социально-педагогический университет.

Инициатива по получению образования была проявлена самим осуждённым. В целях получения содействия в оформлении документов он обратился к старшему инспектору группы пробации Кристине Орловой. Она оказала всестороннюю поддержку: помогла собрать необходимый пакет документов, проконсультировала по порядку приёма, обеспечила своевременное направление материалов в вуз.

Благодаря системной работе сотрудника и личной мотивации осуждённого, он успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на бюджетное обучение по направлению «Физическая культура».

Данный случай является ярким примером эффективности системы ресоциализации, демонстрируя, что даже в тяжёлых условиях человек способен реализовать свои образовательные амбиции, строить перспективы и возвращаться в общество как полноценный, образованный гражданин, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

