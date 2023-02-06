Бизнес-омбудсмен СО и прокуратура проведут совместный прием предпринимателей Самары

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7 февраля 2023 года в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей, будет проведен личный прием предпринимателей города Самары Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко и первым заместителем прокурора Самарской области Игорем Харитоновым.

В мероприятии примут участие Елена Лапушкина, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Кирилл Князев, прокурор города Самары Артем Ярыгин, представители контрольно-надзорных органов и руководители отдельных органов исполнительной власти.

Предприниматели Самары смогут лично обратиться к областном прокурору и Уполномоченному по защите прав предпринимателей по вопросам нарушения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам уголовного преследования, исполнения государственных и муниципальных контрактов, нарушения прав предпринимателей различными органами власти, незаконных требований должностных лиц, а также по вопросу воспрепятствования ведению предпринимательской деятельности.

Аналогичные совместные приемы проводятся Уполномоченным и прокурором еженедельно как лично так и в режиме в ВКС на территории всех городских округов и муниципальных районов области.

График приемов размещен на официальном сайте Уполномоченного: www.ombudsmanbiz63.ru

Мероприятие состоится 07 февраля 2023 года с 10.00 до 13.00 в региональном центре «Мой бизнес»: г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211.

Запись на прием по телефонам: 214-58-15 и 8 937 798 83 52.

Фото из открытых источников