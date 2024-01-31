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Биолог Ирина Лялина рассказала, какие продукты помогут побороть бессонницу

31 января 2024 17:34
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Если бессонница стала проблемой, рекомендуется обсудить ее с врачом и получить индивидуальные рекомендации.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 30 января рассказала «Известиям», какие продукты помогут побороть бессонницу.

По словам эксперта, в борьбе с бессонницей помогут: чай из ромашки, мелиссы и мяты; теплое молоко с медом; бананы и брокколи — они содержат триптофан, аминокислоту, которая может способствовать наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина (гормона сна); миндаль — содержит магний, который также способствует выработке мелатонина; овсянка — может быть полезна благодаря своему высокому содержанию магния, еще лучше — запаренный овес; лосось — богат омега-3 жирными кислотами, которые могут влиять на качество сна.

«Избегайте употребления перед сном кофеина и никотина. Чтобы побороть бессонницу, не забывайте про регулярную физическую активность, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, отключайте гаджеты за 30 минут до сна. Эффективность этих методов может различаться от человека к человеку. Если бессонница стала проблемой, рекомендуется обсудить ее с врачом и получить индивидуальные рекомендации», — заключила Лялина.

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