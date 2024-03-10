Биолог дала советы по питанию в Великий пост

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 10 марта в беседе с «Известиями» дала советы по питанию в Великий пост.

«Ограничивая себя в белках животного происхождения, мы ограничиваем себя в некоторых незаменимых аминокислотах, но 48 дней (именно столько длится пост) — не слишком длительный срок, тем более есть дни, когда можно употреблять рыбу. Заменить мясо и рыбу, основные источники белка, вам помогут бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут). Блюда из бобовых необходимо вводить в рацион каждый день — это могут быть супы, пасты на хлеб, котлеты, добавки в хлебобулочные изделия», — сказала она.

Источником кальция на момент отказа от молочных продуктов станут кунжут, чиа, миндаль, зеленые овощи (брокколи и шпинат), киноа и некоторые виды овсянки. Молоко и сметану можно смело делать из орехов и воды. Вместо яиц использовать псилиум (семена подорожника) или аквафабу (жидкость после варки или консервирования бобовых). Вместо йогуртов — зеленую гречку и смузи, добавила Лялина.

Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения — Пасхе — в 2024 году длится с 18 марта по 4 мая.