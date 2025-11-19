Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года

127

В рамках Ежегодного совещания руководителей библиотек России — 2025 в Москве прошло торжественное подведение итогов и награждение победителей всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2025».

Лучшим детским библиотекарем 2025 года стала заведующая отделом читальных залов нашей библиотеки Мария Николаевна Батаева. Награждение прошло в стенах Российской государственной библиотеки с участием представителей Министерства культуры России и федеральных и центральных региональных библиотек.

Мария Николаевна посвятила более 31 года библиотечной работе. Начинала свой путь в профессию сельским библиотекарем в Большечерниговском районе. Сегодня она – автор и куратор многих масштабных проектов Самарской областной детской библиотеки: «Жест на успех» (по приобщению слабослышащих детей к чтению), «Союз победителей» (посвященный сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны), «Диалог культур» (семейный патриотический телемост с международным участием), конкурс «Детство без опасности» (творческий конкурс, посвященный пропаганде детской безопасности), куратор всех каникулярных библиотечных программ, в числе которых «Путешествие в книжное лето» и других проектов.

13 ноября стало известно, что библиотечный проект Марии Николаевны «Международный онлайн-мост «Союз победителей» стал лучшим во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» в номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках».

Фото: Министерство культуры Самарской области