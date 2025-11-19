Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года

19 ноября 2025 12:35
127
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года

В рамках Ежегодного совещания руководителей библиотек России — 2025 в Москве прошло торжественное подведение итогов и награждение победителей всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2025».

Лучшим детским библиотекарем 2025 года стала заведующая отделом читальных залов нашей библиотеки Мария Николаевна Батаева. Награждение прошло в стенах Российской государственной библиотеки с участием представителей Министерства культуры России и федеральных и центральных региональных библиотек.

Мария Николаевна посвятила более 31 года библиотечной работе. Начинала свой путь в профессию сельским библиотекарем в Большечерниговском районе. Сегодня она – автор и куратор многих масштабных проектов Самарской областной детской библиотеки: «Жест на успех» (по приобщению слабослышащих детей к чтению), «Союз победителей» (посвященный сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны), «Диалог культур» (семейный патриотический телемост с международным участием), конкурс «Детство без опасности» (творческий конкурс, посвященный пропаганде детской безопасности), куратор всех каникулярных библиотечных программ, в числе которых «Путешествие в книжное лето» и других проектов.

13 ноября стало известно, что библиотечный проект Марии Николаевны «Международный онлайн-мост «Союз победителей» стал лучшим во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» в номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках».

Фото: Министерство культуры Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
537
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
551
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
471
Весь список