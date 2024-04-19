«Библионочь-2024»: самарцы встретятся с любимыми писателями

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В субботу, 20 апреля, в областной столице пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь-2024». Самара присоединится к этому социокультурному событию в 13 раз. Как известно, 2024 год в России проходит под знаком Семьи, поэтому программа мероприятия носит общее название — «Читаем всей семьей».

Как отмечают организаторы, особенность этой «Библионочи» – возможность для гостей встретиться с любимыми писателями и поэтами, пообщаться и обсудить интересующие вопросы, поделиться впечатлениями и эмоциями.

Так, в Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской пройдет творческая встреча с детским писателем, педагогом, членом Союза писателей Санкт-Петербурга, членом литсовета Международной литературной премии им. В.П. Крапивина Анной Игнатовой.

В Самарской Публичной Библиотеке можно побывать также в 17:00 на творческой встрече «Онегин. Послесловие» со сценаристом фильма «Онегин», писателем Алексеем Гравицким и актрисой, сыгравшей роль Ольги Лариной - Таней Сабиновой. Гости расскажут, как готовился к съемкам и был снят новый полнометражный художественный фильм «Онегин», поделятся неизвестными зрителю историями съемочного процесса. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей кинематографа и литературы.

Центральная городская детская библиотека приглашает самарцев и гостей города в 16:00 на творческую встречу с петербургским детским писателем Ириной Зартайской «В стране веселого детства». Также в библиотеке пройдут мастер-класс по рисованию акрилом «Рисуем всей семьей», литературная гостиная «Читаем добрые книжки», громкое чтение книги «Корова на льду», обсуждение характеров героев и сюжетных поворотов, создание иллюстрации к книге «Муля-фигуристка».

Филиал Библиотека № 12 приглашает гостей на творческую встречу с детским писателем, педагогом, переводчиком, членом союза писателей Москвы Наталией Волковой.

Детская библиотека № 25 откроет «Библионочь» шоу барабанщиков. В 15:00 запланирована творческая встреча с почётным гостем праздника, детским писателем Валентином Постниковым (г. Москва). Еще одна встреча с ним пройдет в 17:30 в детской библиотеке № 9. Здесь же для читателей состоится игровая программа «Семейная кругосветка», мастер-класс по рисованию «Бабочки» по-мокрому (акварель).

Подробнее с программой мероприятий муниципальных библиотек городского округа Самара, запланированных к проведению в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2024» можно ознакомиться в приложении, а также на страницах в соцсетях и на сайтах учреждений. Там же или по телефону можно записаться на мероприятия. Количество мест ограничено.

Фото: pxhere.com