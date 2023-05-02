«Бессмертный полк»: присоединиться к народной акции может каждый

188

В этом году расширились форматы проведения акции «Бессмертный полк». Из соображений безопасности принято централизованное решение об отмене шествия в традиционном формате, при этом для жителей предлагаются новые интересные возможности почтить память героев.

Так организаторы предлагают формат «Бессмертный полк на автомобилях». Суть акции заключается в размещении на личных автотранспортных средствах, такси, грузовом и общественном транспорте родственниками участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла фотографий своих ветеранов. Для легковых автомобилей предлагается использовать формат не менее А4, для грузового, пассажирского и др. транспорта – формат А3.Таким образом, выезжая в День Победы по личным и служебным делам, работники и владельцы автомобилей фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения «Бессмертного полка» в течение всего дня. Для изготовления фото предлагается воспользоваться конструктором оформления фото на сайте «Бессмертного полка России» https://www.polkrf.ru. Фотографии героев Великой Отечественной войны в Самаре можно заказать в пунктах приема фотографий на базе администраций внутригородских районов.

Акция «Бессмертный полк: фото героя на одежде» предполагает прикрепление или нанесение на одежду портретов героев размером А4. . Сделав фото в оформленной таким образом одежде и выложив ее на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами, можно попасть в видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах «Бессмертного полка России».

Для тех, кто в силу своей трудовой деятельности, проведут праздничный День Победы на работе, разработан формат «Бессмертный полк: портрет героя на сердце». Он предполагает изготовление бейджа с информацией о ветеране, который можно носить 9 Мая.

Традиционный и полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка» также состоится и в этом году. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены.

Также всем неравнодушным жителям Самарской области предлагается принять участие в традиционных ко Дню Победы мероприятиях: «Окна Победы», «Флаги Победы», написать письмо военнослужащему в рамках акции «Письмо Победы», в общеобразовательных учреждениях пройдут Уроки мужества, под окнами ветеранов силами юнармейцев проведут концерты, на площади Славы будет организована выставка поисковых отрядов России по Самарской области, на которой будут представлены исторические артефакты и, фотографии.