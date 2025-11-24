Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»
В настоящее время Сергей Анатольевич ведет активную деятельность, сосредоточенную на патриотическом воспитании молодежи и подготовке кадров для правоохранительных органов.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте председатель Совета ветеранов награжден знаком отличия 
Национальные цели развития до 2030 года задают вектор региональной бюджетной политики.
Общественные эксперты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку
В регионе более 2000 семей воспользовались услугами нового сервиса. Вещи предоставляются бесплатно при минимальном пакете документов.
Бесплатный прокат вещей для новорожденных: в регионе молодым родителям помогают экономить семейный бюджет
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны.
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бесплатный прокат вещей для новорожденных: в регионе молодым родителям помогают экономить семейный бюджет

24 ноября 2025 18:20
61
В регионе более 2000 семей воспользовались услугами нового сервиса. Вещи предоставляются бесплатно при минимальном пакете документов.

В Самарской области более 2000 семей воспользовались услугами нового социального сервиса - пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных в возрасте до полутора лет. Сервис начал работать меньше года назад. Вещи предоставляются бесплатно при минимальном пакете документов.

Мария Оссиала из Самары, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, недавно в третий раз стала мамой. Для младшей дочери семья взяла в прокате несколько предметов: коляску, матрас для кроватки, манеж и коляску-санки.

«Замечательная поддержка, - говорит молодая многодетная мама. - Все было довольно быстро. Я приехала в Комплексный центр социального обслуживания, оставила заявку, и через неделю мне привезли санки-коляску, манеж и матрасик. Честно говоря, я даже не ожидала, что коляска будет настолько хорошей. Все вещи новые, с доставкой до дома и абсолютно бесплатно. Мы с мужем в восторге».

Предметы из пункта проката можно взять на 6 месяцев с возможностью продления. Как пояснил директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников, эта мера существенно снижает финансовую нагрузку на родителей. «Если семья берет стандартный набор - коляску, кроватку, матрас, манеж - то экономия составляет порядка 100 тысяч рублей. Вещи выдаются абсолютно бесплатно сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации», - отметил он.

В пункте проката доступны стерилизатор для бутылочек, автокресло, пеленальный стол, ходунки, санки и многое другое. Заявления принимают в отделениях Комплексных центров социального обслуживания по месту жительства.

Работа пункта проката организована в рамках национального проекта «Семья». Получить поддержку могут семьи участников СВО, многодетные семьи, одинокие родители, семьи, где родился первенец, студенческие и приемные семьи.

«Глава региона Вячеслав Федорищев объявил 2025 год Годом многодетной семьи. Эта мера, как и множество других, реализуемых на территории Самарской области, направлена на благополучие семей с детьми», - подчеркнул Александр Постников.

В Самарской области в настоящее время действует более 40 мер поддержки семей с детьми.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
24 ноября 2025, 18:09
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается. Политика
23
24 ноября 2025, 17:55
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны. Экология
29
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
24 ноября 2025, 17:44
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах: Транспорт
73
В центре внимания
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
140
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
271
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
1218
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1965
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
718
Весь список