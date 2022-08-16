Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет самарцев

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Готово расписание на эту неделю:



Среда, 17 августа:



17.00-18.40 Безумно влюбленный, 1981

18.50-20.30 Тайна "Черных дроздов" , 1983

20.40-22.50 Легенды осени, 1994



Четверг, 18 августа:



17.00-18.30 Старики-разбойники, 1972

18.40-20.10 Жандарм из Сен-тропе, 1964

20.20-22.40 Семь лет в Тибете, 1997



Пятница, 19 августа:



16.30-18.45 Собачье сердце, 1988

18.55-20.40 Неспящие в Сиэтле, 1993

20.50-22.50 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1 , 2011



Суббота, 20 августа:



17.00-18.50 Шепот сердца, 1995

19.00-21.10 Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 , 2011

21.20-23.00 Роман с камнем, 1984



Воскресенье, 21 августа (детский день) :



17.00-17.45 Незнайка на Луне, 1997 (1,2,3 серии - Загадка лунного камня, Грандиозный замысел Знайки, Незнайка и Пончик летят на Луну)

18.00-18.40 Спектакль «Жила-была последняя Муха»

По мотивам сказки Мамина-Сибиряка



19.00-20.30 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, 1972

20.40-22.50 Двухсотлетний человек, 1999