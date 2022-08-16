Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет самарцев

Готово расписание на эту неделю:
Среда, 17 августа:
17.00-18.40 Безумно влюбленный, 1981
18.50-20.30 Тайна "Черных дроздов" , 1983
20.40-22.50 Легенды осени, 1994
Четверг, 18 августа:
17.00-18.30 Старики-разбойники, 1972
18.40-20.10 Жандарм из Сен-тропе, 1964
20.20-22.40 Семь лет в Тибете, 1997
Пятница, 19 августа:
16.30-18.45 Собачье сердце, 1988
18.55-20.40 Неспящие в Сиэтле, 1993
20.50-22.50 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1 , 2011
Суббота, 20 августа:
17.00-18.50 Шепот сердца, 1995
19.00-21.10 Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 , 2011
21.20-23.00 Роман с камнем, 1984
Воскресенье, 21 августа (детский день) :
17.00-17.45 Незнайка на Луне, 1997 (1,2,3 серии - Загадка лунного камня, Грандиозный замысел Знайки, Незнайка и Пончик летят на Луну)
18.00-18.40 Спектакль «Жила-была последняя Муха»
По мотивам сказки Мамина-Сибиряка
19.00-20.30 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, 1972
20.40-22.50 Двухсотлетний человек, 1999