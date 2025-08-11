Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
При пожаре погиб хозяин дома.
В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
Смертельное ДТП: на федеральной дороге в районе поселка Старый Буян столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора»
Из-за падения дебета на водозаборной скважине. 
В поселке Черноречье без воды остались 202 частных жилых дома
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Приходите на набережную.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.
17 августа состоится Самарский международный марафон
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю

11 августа 2025 20:37
127
Приходите на набережную.

 Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!

13.08 (среда):

18.00 - 19.30 Зимняя вишня (1985г., 16+)
19.40 - 20.15 Поднятая целина (документальный, 2016г., 12+)
20.25 - 22.30 Пятый элемент (1997г., 12+)

14.08 (четверг):

17.00 - 18.25 Юнона и Авось (1983г., 0+)
18.30 - 19.10 "История времени" из документального цикла "Неочевидная Самара"
(документальный, 2022г, 12+) СОВА
19.20 - 21.05 Полицейская история (1985г., 12+)
21.10 - 22.45 Жандарм и инопланетяне (1978г., 16+)

15.08 (пятница):

17.00 - 19.30 Чародеи (1982г., 0+)
19.35 - 20.35 Внутри снимка (документальный, 2022г., 12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
20.40 - 22.45 Дневник памяти (2004г., 12+)

16.08 (суббота):

17.00 - 17.40 Ну, погоди! 1-4 серии 1 сезона (1969-1971гг., 0+)
17.50 - 20.25 Майор Гром: Чумной доктор (2021г., 12+)
20.30 - 22.50 Терминатор 2: Судный день (1991г., 18+)

17.08 (воскресенье) Детский день:

17.00 - 17.30 Мультфильмы (1. Волк и теленок (1984г., 0+) 2. Ежик плюс черепаха (1981г., 6+) 3. Просто так (1976г., 0+)
17.35 - 18.50 Али-Баба и 40 разбойников (1983г., 12+)
19.00 - 20.25 Спирит: Душа прерий (2002г., 0+)
20.35 - 22.55 Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005г., 12+)

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Волга Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
10 августа 2025, 16:09
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация. Происшествия
496
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи! 
07 августа 2025, 20:31
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи!  Общество
625
Вчера, 4 августа, произошли два трагических инцидента.
05 августа 2025, 19:15
МЧС СО: с начала купального сезона в Самарской области произошло 40 происшествий на воде
Вчера, 4 августа, произошли два трагических инцидента. Общество
626
В центре внимания
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
103
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
234
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
254
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
240
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
546
Весь список