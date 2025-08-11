Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю

127

Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



13.08 (среда):



18.00 - 19.30 Зимняя вишня (1985г., 16+)

19.40 - 20.15 Поднятая целина (документальный, 2016г., 12+)

20.25 - 22.30 Пятый элемент (1997г., 12+)



14.08 (четверг):



17.00 - 18.25 Юнона и Авось (1983г., 0+)

18.30 - 19.10 "История времени" из документального цикла "Неочевидная Самара"

(документальный, 2022г, 12+) СОВА

19.20 - 21.05 Полицейская история (1985г., 12+)

21.10 - 22.45 Жандарм и инопланетяне (1978г., 16+)



15.08 (пятница):



17.00 - 19.30 Чародеи (1982г., 0+)

19.35 - 20.35 Внутри снимка (документальный, 2022г., 12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли

20.40 - 22.45 Дневник памяти (2004г., 12+)



16.08 (суббота):



17.00 - 17.40 Ну, погоди! 1-4 серии 1 сезона (1969-1971гг., 0+)

17.50 - 20.25 Майор Гром: Чумной доктор (2021г., 12+)

20.30 - 22.50 Терминатор 2: Судный день (1991г., 18+)



17.08 (воскресенье) Детский день:



17.00 - 17.30 Мультфильмы (1. Волк и теленок (1984г., 0+) 2. Ежик плюс черепаха (1981г., 6+) 3. Просто так (1976г., 0+)

17.35 - 18.50 Али-Баба и 40 разбойников (1983г., 12+)

19.00 - 20.25 Спирит: Душа прерий (2002г., 0+)

20.35 - 22.55 Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005г., 12+)

Фото: Самарская набережная