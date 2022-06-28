Белорусско-Российский локомотив научно-технологического сотрудничества

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27 июня в Национальной академии наук Беларуси состоялся приём делегации Самарской области Российской Федерации во главе с губернатором региона, председателем Наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Дмитрием Азаровым.

Целью визита стало подписание Дорожной карты научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» на 2022-2025 гг.

Ранее был подписан меморандум, который определил основные грани совместной работы. Сегодняшняя встреча задала вектор практическому сотрудничеству на многие годы вперед.

Основная задача нового уровня взаимодействия между НАН Беларуси и НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – подготовка и реализация совместных программ и проектов в рамках российско-белорусского Центра трансфера технологий.

Дмитрий Азаров в своей речи отметил, что важной задачей этого Центра станет содействие международному научно-техническому сотрудничеству.

«Я уверен, что в создании такого Центра нам будет помогать опыт, накопленный нашими белорусскими коллегами в этой сфере практически за двадцатилетний срок работы» – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Уже сейчас в рамках сотрудничества участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и Национальной академией наук Республики Беларусь заключен ряд договоров по ключевым и приоритетным направлениям научно-технического сотрудничества.

Достигнуто соглашение о начале работы по анализу лучших практик деятельности мировых и национальных сетей трансфера технологий. На основании этого будут разработаны рекомендации по правовому устройству Российско-белорусского центра трансфера технологий.

Намечена работа по развитию программ повышения квалификации, разработанных и реализуемых в сетевой форме вузами-участниками НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», а также оценка возможности и поиск заказчиков на реализацию дополнительных профессиональных программ для наращивания кадрового и интеллектуального потенциала на предприятиях Республики Беларусь.

Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» подчеркнула, что все результаты по ключевым и приоритетным направлениям научно-технологического сотрудничества участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» с Национальной академией наук Республики Беларусь, озвученные ранее, достигнуты за 8 месяцев. Именно столько прошло с последней стратегической сессии, которую управляющая компания НОЦ организовывала в Беларуси.

«Нам важно не потерять заданный темп и также активно двигаться вперед. Обе стороны хорошо понимают необходимость и полезность синергии. Из-за увеличивающегося количества направлений сотрудничества, появилась необходимость структурирования работы. Для этого было принято решение по разработке дорожной карты научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и участниками НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – сказала Ольга Михеева.

Беларусско-Российский локомотив научно-технологического сотрудничества

В рамках приёма губернатор Самарской области, председатель Наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров поручил представителям министерств Самарской области проанализировать дорожную карту и оказать помощь в её реализации. А также совместно с управляющей компанией «Институт регионального развития» и Национальной академией наук Беларуси проработать новые формы поддержки научно-технических инициатив.

Председатель Наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» отметил, что в дальнейшем к этой задачи будут подключены и другие регионы, входящие в консорциум НОЦ.

Дмитрий Азаров попросил НАН Беларуси совместно с управляющей компанией НОЦ и учёными Центра рассмотреть возможность использования площадок предприятий академии для экспериментального производства и переход в плоскость серийного производства продукции.

Завершающим событием приёма делегации Самарской области в Национальной академии наук Беларуси стало подписание Дорожной карты научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» на 2022-2025 гг.

Со стороны управляющей компании НОЦ свою подпись поставила советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» Ольга Михеева.