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Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство, передает РИА Новости.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. <...> Охраны не было, хотя договор существовал", — сказал он на военно-научной конференции в Москве.

Также глава Следственного комитета раскритиковал исполнение требований по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.

"Докладываю — 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат", — констатировал он.

В Казани 11 мая 19-летний студент открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей.

Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Убийце грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид