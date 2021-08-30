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«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин

30 августа 2021 12:24
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«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин

Расследование дела «черного» риелтора из Тольятти получает все более громкое федеральное звучание.

В сегодняшнем номере газеты «Самарское Обозрение» вышло большое расследование под заголовком «Мальчики кровавые в глазах». Статья посвящена проблемной теме – социальной незащищенности выпускников детдомов.

В основу публикации легла история расследования уголовного дела преступной группы жительницы Тольятти Лилии Малебской, пишет Обозрение.

Судебный процесс по этому делу стартовал в Самарском областном суде в середине августа 2021 года. Малебской вменили несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере (санкция статьи – до 10 лет лишения свободы) и три особо тяжких состава – вымогательство и похищение человека (оба — до 15 лет) и убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений (до 20 лет лишения свободы).

Вместе с организатором преступной группы судят ее подельников. Подельники называют Малебскую «головным центром» всех совершаемых преступной группой махинаций.

Потерпевшими от действий «черных» риелторов стандартно становились представители социально незащищенных слоев населения – одинокие старики, асоциальные лица и так далее.

Однако, ноу-хау группы Малебской заключается в том, что они точечно выбирали себе жертв из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющих право на получение государственного жилья. Выжить после встречи с риелторами Малебской у детдомовцев шансов почти не было.

Преступлениями группы Малебской с 2019 года занимается нижегородское подразделение ГСУ СК РФ. На лидера группы и ее подельников вышли в ходе расследования убийства бывшей детдомовки Натальи Асияновой, которое долго было «глухарем». Еще до смерти Асияновой, зимой, в чистом поле нашли труп раздетого до нитки 20-летнего бывшего детдомовца Виктора Никонова. Незадолго до гибели он тоже получил как сирота квартиру в Жигулевске. Обе сделки как риелтор сопровождала Лилия Малебская.

Четверо «клиентов» группы Малебской бесследно пропали.

Тем временем, история «черных» риелторов Малебской, подробно освещенная сегодня в «Самарском Обозрении», получает все более громкое федеральное звучание. Как в субботу, 28 августа, сообщила пресс-служба СК РФ, «на федеральном телеканале вышел фильм-расследование о проблемах детей-сирот.

В сюжете отмечается, что после выпуска из детских домов многие из них лишаются жилья из-за деятельности «черных» риелторов. В материале приводится ряд примеров о мошеннических действиях в отношении бывших воспитанников социальных учреждений из Самарской области.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Марату Галиханову доложить о расследованных уголовных делах и результатах работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в регионе.

Кроме этого, Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследуемых делах данной категории от руководства Главного следственного управления СК России, следователи которого также расследуют ряд уголовных дел по изложенным в фильме фактам».

Речь в этой информации идет о расследовании портала LIFE «Сиротские души», которое вышло на телеканале «Россия-24». Коллеги из LIFE разрабатывали эту проблемную тему почти одновременно с «Самарским Обозрением», но многие детали и сюжетные линии в расследовании самарского издания — эксклюзивны.

— Наталия Эльдарова

Теги: Бастрыкин СУ СК черные риэлторы

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