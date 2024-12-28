Я нашел ошибку
Главные новости:
Открылся новогодний комплекс фестивалем «Винтер фест» от команды Ильи Авербуха - заслуженного мастера спорта России. 
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
Запланированы массовые физкультурные мероприятия для любителей спорта всех возрастов.
В новогодние каникулы в Самарской области пройдет Декада спорта и здоровья
Предложение о необходимости и важности принесения присяги заместителями губернатора внес Вячеслав Федорищев.
Сегодня на заседании Губдумы впервые прошла присяга вице-губернаторов Самарской области
Также Вячеслав Федорищев подвел основные итоги социально-экономического развития региона в 2024 году.
Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования команды Правительства региона
Работа городского общественного транспорта продолжится в соответствии с действующими схемами.
В связи со строительством метро продлено ограничение движения транспорта в историческом центре Самары
Устанавливать таблички нового образца будут обязаны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после 1 января 2025 года.
Автовладельцам, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять
Для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. 
Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка
В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи.
«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов на новогодние праздники
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.53
1.3
EUR 105.95
2.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Автовладельцам, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять

28 декабря 2024 19:41
178
Устанавливать таблички нового образца будут обязаны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после 1 января 2025 года.

Автовладельцам, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять. Об этом «Известиям» 28 декабря рассказал член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Он уточнил, что принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки, предусматривающий с 1 января 2025 года обязательное наличие на таблички российского триколора, не имеет обратной силы.

«Если владелец автомобиля поставил машину на учет и изготовил номера без флага до вступления этого требования в силу, то ему необязательно менять регистрационные знаки. Устанавливать таблички нового образца будут обязаны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после 1 января 2025 года. Те, кто зарегистрировал машину раньше и получил номера только с надписью RUS, могут продолжать их использовать», — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что определять, когда транспортное средство было поставлено на учет, сотрудники полиции смогут по дате, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

В случае если автомобиль был зарегистрирован после 1 января 2025 года и автовладелец изготовил номера без обязательного флага на них, то поездка на этом автомобиле будет считаться управлением транспортным средством с нестандартными номерами, отметил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. За это нарушение, согласно ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, подчеркнул юрист.

ГОСТ, предусматривающий обязательное наличие на автомобильных госномерах российского триколора с 2025 года, был принят приказом Росстандарта в ноябре 2024-го.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
28 декабря 2024  14:03
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
400
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
28 декабря 2024  13:52
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
311
до конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
28 декабря 2024  12:49
До конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
266
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
28 декабря 2024  12:26
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
287
В Самару привезли 300 новых автобусов
28 декабря 2024  12:12
В Самару приехали 300 новых автобусов
303
Весь список