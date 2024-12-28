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Автовладельцам, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять. Об этом «Известиям» 28 декабря рассказал член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Он уточнил, что принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки, предусматривающий с 1 января 2025 года обязательное наличие на таблички российского триколора, не имеет обратной силы.

«Если владелец автомобиля поставил машину на учет и изготовил номера без флага до вступления этого требования в силу, то ему необязательно менять регистрационные знаки. Устанавливать таблички нового образца будут обязаны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после 1 января 2025 года. Те, кто зарегистрировал машину раньше и получил номера только с надписью RUS, могут продолжать их использовать», — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что определять, когда транспортное средство было поставлено на учет, сотрудники полиции смогут по дате, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

В случае если автомобиль был зарегистрирован после 1 января 2025 года и автовладелец изготовил номера без обязательного флага на них, то поездка на этом автомобиле будет считаться управлением транспортным средством с нестандартными номерами, отметил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. За это нарушение, согласно ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, подчеркнул юрист.

ГОСТ, предусматривающий обязательное наличие на автомобильных госномерах российского триколора с 2025 года, был принят приказом Росстандарта в ноябре 2024-го.

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