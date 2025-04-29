Автоматическая настройка освещения и музыки, капсулы с шумоизоляцией: каким самарцы видят офис будущего?

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и девелопер Level Group провели совместное исследование среди 2,5 тыс. сотрудников российских компаний и соискателей, чтобы выяснить, каким они видят офис будущего на фоне внедрения технологий и искусственного интеллекта.



Согласно результатам опроса, ровно половина респондентов из Самарской области уверены, что в офисе будущего должна быть высокая степень персонализации: настройка освещения, температуры и даже фоновой музыки. Для 47% важным критерием являются автоматизированные процессы согласования и документооборота – такого мнения придерживается ровно половина опрошенных.



39% жителей Самарской области считают, что в будущем в офисах должны быть интерактивные столы с дополненной реальностью, а почти треть (32%) - капсулы или кабины с шумоизоляцией. Еще почти четверть (24%) отметили, что будущее – это рабочие места с голосовым управлением.



Кроме того, 23% респондентов считают, что в офисе будущего должны быть виртуальные бизнес-ассистенты по бронированию комнат, ведению календарей и выполнению других задач подобного плана. А 19% уверены, что совещания будут проводиться на базе VR/AR-решений.