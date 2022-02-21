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Артиллеристы ЦВО провели в Самаре тренировку в рамках подготовки к салюту на День защитника Отечества

21 февраля 2022 11:55
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Артиллеристы ЦВО провели в Самаре тренировку в рамках подготовки к салюту на День защитника Отечества

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. Артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Во время салюта в Самаре артиллеристы произведут 30 залпов и выпустят в небо более 750 фейерверочных изделий. Для этого будет задействованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные пусковые установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Жители Самары в 21.00 23 февраля с первой очереди набережной или Струковского парка смогут увидеть несколько видов праздничных салютов, таких как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух», представленных в серебристом, зелено-красном, зелено-белом, красно-белом, синем и жёлтом цветах. 

Видео можно посмотреть здесь.

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