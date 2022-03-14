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Армен Бенян: с 15 марта в Самарской области прекращается дистанционная выдача больничных листов

14 марта 2022 18:45
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Эта мера связана с существенным сокращением заболевших как среди населения, так и среди медработников.

По словам министра здравоохранения региона Армена Беняан, действие соответствующего приказа Минздрава РФ будет прекращено 15 марта. Эта мера связана с существенным сокращением заболевших как среди населения, так и среди медработников.

"Есть уже проект приказа, который вносит изменения и, соответственно, возвращает к предыдущему регламенту. Больничные листы будут выдаваться только после очного осмотра", - сообщил Армен Бенян.

С 7 февраля более 13 тысяч жителей региона оформили больничные листы удаленно.

Армен Бенян также отметил, что коечный фонд ковид-госпиталей загружен чуть более чем на 50 %, что позволяет переводить терапевтические и хирургические койки в штатный режим. На этой неделе планируется сократить более тысячи мест для больных ковидом.

При этом он обратил внимание на сохранение соотношения по структуре и степени тяжести пациентов.

- Усредненный портрет тяжелого пациента - это граждане старше 65 лет, невакцинированные и длительное время не обращавшиеся за медицинской помощью. Именно они формируют пул тяжелых и крайне тяжелых пациентов, и для части из них, к сожалению, [болезнь] заканчивается неблагоприятным исходом, - подчеркнул министр, сообщает sova.info

 

Фото:   СОВА

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