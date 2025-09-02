108

Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках. Средняя ставка арендной платы за однокомнатную квартиру в 2,1–3,1 раза ниже месячного платежа по ипотечному кредиту за такое же жилье, рассчитала редакция «РБК Недвижимости».



Выгоднее всего среди мегаполисов сейчас снимать квартиру в Казани и Москве. Здесь месячный платеж по ипотеке в среднем в 3,1 раза больше платы за аренду.



В Москве платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру стоимостью 14,1 млн руб. составит 187,2 тыс. руб. в месяц, в то время как ставка аренды однушки — 60 тыс. руб.



В Казани снять однушку в среднем в месяц можно за 30 тыс. руб., а оплата кредита будет обходиться в месяц в 94,3 тыс. руб. за однокомнатную квартиру средней стоимостью 7,1 млн руб.



Одна из самых высоких разниц в платежах между арендой и ипотекой и в Санкт-Петербурге — в 2,9 раза. Снять однокомнатную квартиру здесь можно в среднем за 40 тыс. руб., а платить по кредиту за однушку средней стоимостью 8,8 млн руб. нужно будет 116,8 тыс. руб. в меся



Как считали



Для расчетов «РБК Недвижимость» взяла стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке по городам-миллионникам и среднюю ежемесячную ставку долгосрочной аренды такой квартиры. Были использованы данные, предоставленные аналитиками «Авито Недвижимости».



На основе средней цены однушки с помощью ипотечного калькулятора был рассчитан платеж по ипотеке. Для этого был взят первый взнос — 30%, срок кредита — 20 лет и средняя ставка по ипотеке на готовое жилье на конец августа — 22,5% (по данным Единой информационной системы жилищного строительства, ЕИСЖС). После этого платеж по ипотеке сравнили со средней арендной ставкой. Данные взяты на конец августа.

Фото: freepik.com

