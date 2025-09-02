Я нашел ошибку
Главные новости:
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках

2 сентября 2025 19:55
108
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.

Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках. Средняя ставка арендной платы за однокомнатную квартиру в 2,1–3,1 раза ниже месячного платежа по ипотечному кредиту за такое же жилье, рассчитала редакция «РБК Недвижимости».

Выгоднее всего среди мегаполисов сейчас снимать квартиру в Казани и Москве. Здесь месячный платеж по ипотеке в среднем в 3,1 раза больше платы за аренду.

В Москве платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру стоимостью 14,1 млн руб. составит 187,2 тыс. руб. в месяц, в то время как ставка аренды однушки — 60 тыс. руб.

В Казани снять однушку в среднем в месяц можно за 30 тыс. руб., а оплата кредита будет обходиться в месяц в 94,3 тыс. руб. за однокомнатную квартиру средней стоимостью 7,1 млн руб.

Одна из самых высоких разниц в платежах между арендой и ипотекой и в Санкт-Петербурге — в 2,9 раза. Снять однокомнатную квартиру здесь можно в среднем за 40 тыс. руб., а платить по кредиту за однушку средней стоимостью 8,8 млн руб. нужно будет 116,8 тыс. руб. в меся

Как считали

Для расчетов «РБК Недвижимость» взяла стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке по городам-миллионникам и среднюю ежемесячную ставку долгосрочной аренды такой квартиры. Были использованы данные, предоставленные аналитиками «Авито Недвижимости».

На основе средней цены однушки с помощью ипотечного калькулятора был рассчитан платеж по ипотеке. Для этого был взят первый взнос — 30%, срок кредита — 20 лет и средняя ставка по ипотеке на готовое жилье на конец августа — 22,5% (по данным Единой информационной системы жилищного строительства, ЕИСЖС). После этого платеж по ипотеке сравнили со средней арендной ставкой. Данные взяты на конец августа.

 

Фото:  freepik.com
 

 

