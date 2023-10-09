Анонс культурных мероприятий в губернии на этой неделе

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Анонс культурных событий 9.10 - 15.10.

9 октября в 18:30 и 20:30 в Самарском театре драмы состоится иммерсивная экскурсия «Игра в театр». Новый проект театра – путешествие в закулисье в сопровождении актеров, которые поделятся с участниками экскурсии театральными легендами и своими личными историями.

9 октября в 19:00 зал Самарской филармонии заполнит уникальный аутентичный голос дудука, в сопровождении гитары и перкуссии. Музыкант Аргишти исполнит известные народные мелодии Армении и Востока, классические мелодии, а также авторские композиции.

10 октября в 13:00 Исторический парк «Россия-Моя история» совместно с Почтой России и Музеем почты проведет интерактивное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню почты. Гостей ждет много интересных фактов из истории почты - когда открылось первое отделение почтовой связи в Самаре; как развивалось почтовое сообщение в Поволжье и тд.

10 октября в 14:00 от музея Модерна стартует экскурсия для слепых и слабовидящих «Осязаемая Самара», подготовленная сотрудниками Самарской областной библиотеки для слепых. Осенняя прогулка пройдет по одной из самых богатых на достопримечательности улиц Самары - улице Фрунзе.

10 октября в 14:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет встреча инклюзивных творческих лабораторий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участников ждут уроки рисования в разных техниках вместе с педагогом Татьяной Хаминой.

10 октября в 18:30 Самарский академический театр драмы приглашает на спектакль «Ladies' Night», ставший культовым. Это смешная и трогательная история о мужчинах, которые не перестают быть мужчинами даже в самые непростые времена

11 октября в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет встреча из цикла "Психологические среды". В программе встречи: работа с профессиональным психологом и мини-тренинг. Предварительная запись не требуется.

11 октября в 18:00 в Драматическом театре им. А.Н. Толстого г.Сызрань состоится концертная программа «Старые песни о главном».

11 октября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится концерт Волжского хора к 125-летию Петра Милославова. В новую концертную программу войдут лучшие обработки песен, сделанные Петром Михайловичем Милославовым, ставшие культурным наследием народного песенного творчества России.

11 октября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - «Эстетический аспект декаданса». Лектор - Огнев Александр Николаевич.

11 октября в 18:30 Камерный оркестр «Volga Philharmonic» Самарской филармонии под управлением народного артиста РТ Рустема Абязова (скрипка) представят программу «Италия». Изысканная роскошь, пышность и причудливая эстетика эпохи барокко в полной мере нашли воплощение в творчестве знаменитых итальянцев - Антонио Вивальди, Арканжело Корелли, Томазо Альбинони и Франческо Манфредини.

11 октября в 18:30 Самарский академический театр драмы приглашает на знаменитый спектакль болгарского драматурга Александра Морфова – современная интерпретация великой пьесы Жана-Батиста Мольера. «Дон Жуан» – пьеса о выборе. Это высшая концентрация жизни в ее последние дни, когда неясно, что ждет тебя за порогом.

12 октября в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится занятие творческой студии «Сказочные тени» в рамках областного проекта «Жест на успех» - цикла мероприятий по приобщению к чтению детей с нарушением слуха. Ребята будут играть в теневой театр и узнают, как создаются герои и персонажи теневого театра, по каким законам строится представление.

12 октября в 10:00, 13:00 и 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на проект «Осень с библиотекой». В программе мастер-класс по реставрации книг; Интерактивная познавательная программа «Осенние сказы»; Уроки «Занимательная география» и «Увлекательная этнография»; лекции и викторина.

12 октября в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки Ларисы Наумовой. На выставке «Встреча» зрители увидят порядка 20 работ Наумовой.

12 октября в 18:30 Самарский академический театр драмы приглашает на спектакль «Все любят Памелу». Трогательная история, похожая на рождественскую сказку, где страшное оборачивается смешным и трогательным. А главная героиня в исполнении народной артистки России Жанны Романенко подкупает своей искренностью и добротой.

12 октября в 19:00 на сцене Самарской филармонии и 14 октября в 18:00 в Тольяттинской филармонии выступит арт-проект «Тенора XXI века». Исполнители: Дмитрий Сибирцев, Александр Скварко, Александр Захаров, Станислав Мостовой, Сергей Петрищев; Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, дирижер – Владимир Добровольский.

12 октября в 18:30 Самарский академический театр драмы приглашает на спектакль «Вот так и живем» - честный, искренний, наивный спектакль по рассказам Василия Макаровича Шукшина. Сюжеты просты и очень понятны, но одновременно глубоки и многогранны.

13 октября в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится заседание Художественной мастерской. Тема встречи: хенд-мейд. Материалы: керопласт, стеки, влажные салфетки. Координатор встречи - художница Галина Кравцова.

13 октября в 18.30 и 14 октября в 15:00 на сцене Шостакович Опера Балет состоится показ балета «Раймонда» Александра Глазунова (в 3 действиях, 6 картинах с апофеозом). В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и Жана де Бриена и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты.

13 октября 19.00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Влюблен в Россию». Исполнители: Эндрю Макфадден (вокал) и Джаз-оркестр Тольяттинской государственной филармонии, дирижер – заслуженный артист Самарской области Валерий Мурзов.

14 октября в 10:00 в Самарском археологическом центре состоится круглый стол «У истоков истории Самарского Поволжья: научное наследие Г.И. Матвеевой и И.Б.Васильева». На круглом столе будут рассматриваться вопросы, связанные с развитием основных научных исследований в Самарском Поволжье, начало которым было положено работами Г.И. Матвеевой и И.Б. Васильева в 1970-е гг.

14 октября в 10:30 и 13:00 Самарский театр кукол приглашает маленьких зрителей на спектакль «Маленький принц». Эту постановку нужно смотреть всей семьей: и если детям она покажется необычным приключением, наполненным удивительными встречами и неожиданными открытиями, то для взрослых прозвучит как притча с глубоким смыслом.

14 октября в 13:00 в Самарском академическом театре драмы состоится спектакль «Алые паруса». Эта музыкальная феерия возвращает зрителей к юности, мечтам и первой любви, заставляя верить в то, что чудеса все-таки случаются.

14 октября в 18:30 в театре СамАрт состоится премьера спектакля «Возвращение» и лекция об Андрее Платонове театроведа Ксении Аитовой. Спектакль СамАрта – это не военная драма, а рассказ о жизни человека, который вышел в путь и будет долго возвращаться.

14 октября в Краеведческом музее г.Сызрань начинает работу выставка «Мир сладостей», которая продлится до 6 ноября.

15 октября в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет «Воскресный день в библиотеке»: научно-творческий марафон «Вокруг света за 10 экспериментов». Ребята «посетят» разные страны, познакомятся с древними археологическими находками, народными традициями, с великими изобретениями.

15 октября в 14:00 в музее Модерна состоится лекция «Кондитер Савинов: реклама. Часть 2». Лектор: коллекционер Марина Целина.

15 октября в 17:00 в Тольяттинской филармонии пройдет концерт ансамбля песни и танца «Италмас» им. А. В. Мамонтова, Удмуртия.

15 октября в 13:00 и 18:00 в Самарском академическом театре драмы пройдет спектакль «Мюнхгаузен». История барона Мюнхгаузена – это история не простого человека, а героя, который всегда проверяет реальность на прочность и старается продавить ее.

15 октября в 18.30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится показ оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Прекрасная, искрящаяся весельем музыка, остроумный текст и сюжет, складывающийся из череды забавных ситуаций, содержат, на радость сторонникам верности в браке, непременную в жанре оперетты мораль.

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