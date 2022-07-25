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Андрей Кислов: "Новое поколение – связующее звено между прошлым и будущим"

25 июля 2022 18:56
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В Самарской области сенатор принял участие в юбилейном молодежной форуме Приволжского федерального округа "iВолга".

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов посетил 10-й молодежный форум "iВолга", который в этом году был посвящен единству народов России. Молодежный форум «iВолга» Приволжского федерального округа проходит по поручению Президента России Владимира Путина. Глава государства объявил текущий год Годом культурного наследия народов России. Поэтому сквозная тема юбилейной "iВолги" - "Единство народов России".

Молодежный форум «iВолга», который традиционно проходит в Самарской области, является наиболее значительным мероприятием в ПФО в сфере реализации государственной молодежной политики. Ежегодно мероприятие объединяет деятельных, творческих молодых людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие страны.
В программе форума предусмотрены тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней. Участники также будут бороться за гранты размером до 1,5 миллионов рублей.

В 2022 году среди гостей «iВолги» - главы регионов округа, сенаторы и депутаты Госдумы, руководители некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, представители научного сообщества и ведущие спортсмены России.

Сенатор от Самарской области Андрей Кислов по поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко посетил форум и провел встречу с его участниками.

В начале неформального общения с ребятами парламентарий поприветствовал участников встречи от имени спикера Верхней Палаты: "Это форум активных, талантливых, неравнодушных и прогрессивно мыслящих молодых людей. За 10 лет это мероприятие зарекомендовало себя как уникальная площадка для реализации свежих идей и новых возможностей", - отметил сенатор.
Андрей Кислов рассказал, что в СФ серьезное внимание уделяется поддержке молодежи. Так, при Совете Федерации работает Палата молодых законодателей, которая стала реально работающим социальным лифтом для талантливых политиков и управленцев из всех регионов нашей страны. Ряд разработанных Палатой молодых законодателей инициатив в последнее время нашёл поддержку на федеральном уровне.

"Очень приятно видеть здесь столько молодых лиц. Видно, как у вас блестят глаза. Это значит, что у вас есть желание делать что-то действительно важное и полезное для своей страны, для родного города, для своих соотечественников, для своих близких. Менять окружающий мир к лучшему",- подчеркнул сенатор.
Андрей Кислов отметил, что в текущих сложных геополитических условиях значимость Года культурного наследия народов России кратно возрастает. Парламентарий особо отметил, что во всех этих процессах главное место занимает молодежь: "Новое поколение – это связующее звено между прошлым и будущим. И кому как не вам сохранять и передавать эти знания и культурные традиции уже своим детям и внукам".

Сенатор также рассказал участникам форума об успешном опыте мирного сосуществования разных народов и культур в Самарской области, где проживают представители 157 национальностей. "Сегодня как никогда нужно стремиться к согласию. Единение и сплоченность сделают наше государство сильнее и устойчивее к вызовам современности",- подчеркнул сенатор.
В завершение встречи Андрей Кислов поблагодарил форумчан за отличную атмосферу и интересные вопросы.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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