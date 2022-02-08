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Альянс по защите детей в цифровой среде запускает информационную кампанию #МояХартия

8 февраля 2022 14:36
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В течение месяца Альянса и его основатели будут рассказывать о мерах безопасности для детей в интернете.

8 февраля 2022 года, в международный день безопасного интернета Альянс по защите детей в цифровой среде объявляет о старте акции #МояХартия. Акция проводится в поддержку Хартии «Цифровая этика детства».

В течение месяца Альянса и его основатели будут рассказывать о мерах безопасности для детей в интернете, о специальных продуктах и решениях, позитивном контенте и правилах цифровой грамотности в рамках Хартии «Цифровая этика детства».

Хартия «Цифровая этика детства» создана ее основателями – компаниями VK, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», МТС и «ВымпелКом». В ее основе 5 ключевых принципов: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход. 

Соблюдение этих принципов добровольное и направлено на повышение уровня цифровой грамотности и безопасности детей от потенциальных угроз в интернете. 

Хартия призвана объединить всех заинтересованных для создания единого безопасного интернет-пространства для детей, поиска и удаления из интернета потенциально опасного контента для детей и подростков, создания позитивного контента, повышения уровня цифровой грамотности детей и родителей, диалога с детьми и т.д.

Присоединиться к Хартии могут представители государства, бизнеса, профильные и общественные институты, педагоги и родители, способные внести вклад в общую миссию. Приглашаем Самарскую область поддержать альянс и присоединиться к акции #МояХартия

Присоединиться к #МояХартия можно на сайте

 

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