Аллею 30-летия Российской студенческой весны высадят в Самаре

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18 мая, в день торжественного открытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре, на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена», состоится торжественная церемония закладки аллеи «Российской студенческой весны», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках международной акции «Сад Памяти».

Участники фестиваля, представляющие все регионы Российской Федерации, почётные гости и организаторы высадят на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» аллею из 85 саженцев в память о 77-ми годах мирного неба над нашим Отечеством и нашей свободы, которую мы получили благодаря мужеству и героизму старшего поколения в годы Великой Отечественной войны.

Международная акция «Сад памяти» проводится в рамках национального проекта «Экология».

Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Правительство Самарской области, Общероссийское Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

Напомним, XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре в период с 18 по 24 мая. На самое яркое событие весны в областную столицу приедут около 5000 гостей, в их числе талантливые студенты 85 регионов Российской Федерации, творческие студенческие коллективы из Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также делегации из других дружественных стран, почетные гости, эксперты фестиваля.

Фото: pixabay