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Алла Пугачева намерена вернуться в Россию осенью

17 мая 2022 09:15
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Алла Пугачева намерена вернуться в Россию осенью

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева вернется в Россию осенью. Об этом она рассказала «Известиям» во вторник, 17 мая.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — указала она на уточняющий вопрос.

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и двумя детьми уехала в Израиль в начале марта. Несмотря на слухи об эмиграции, артистка уверяет, что обязательно вернется в Россию.

Пугачева с февраля никак не комментировала свой отъезд. Намерение вернуться в Россию она впервые высказала в разговоре с «Известиями». Также артистка рассказала о том, собирается ли она разводиться с Максимом Галкиным. Об этом смотрите в полной версии интервью в программе «Добров в эфире» в воскресенье, 22 мая, в 23:00.

За последние месяцы из России уехало достаточно много знаменитостей. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

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