Александр Муравец: "Внедрение сертификатов - гибкая мера для функционирования учреждений и организаций"

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В четверг, 16 декабря, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, о внесении изменений в федеральный закон о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения, который предполагает дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. В частности, документ вводит понятие "сертификат здоровья". Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец считает введение сертификатов здоровья гибкой мерой, которая позволит обеспечить работу учреждений и организаций, в том числе коммерческих, в условиях пандемии.

Законопроект о дополнительных ограничениях для борьбы с коронавирусом предполагает, что сертификаты здоровья смогут получить не только люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, но и все жители страны, у которых есть антитела – неважно, каким образом полученные – (после перенесенной КВИ, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного заболевания). Неважен и уровень антител – это международные стандарты, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Срок действия сертификата - от 6 месяцев до года.

Александр Муравец уверен, что единые стандарты работы для эффективности борьбы с коронавирусом очень важны. По его мнению, в нашей стране не форсируют события, а наоборот запаздывают с принятием этих нормативных документов.

" Я считаю, что внедрение сертификатов не является ни ограничительной, ни жесткой мерой, а является гибкой мерой, которая позволит обеспечить бесперебойное функционирование различных учреждений и организаций, коммерческих в том числе, в условиях распространения коронавируса".

Врач подчеркнул, что нужно быстрее и масштабнее обеспечить безопасность с одной стороны и работу всех учреждений с другой стороны, даже в условиях повышения заболеваемости. В противном случае, по его словам, "мы будем идти от локдауна к локдауну, а это крайне деструктивно и для экономики, и для людей, и для социальной сферы".

Надо сказать, что эффективность таких сертификатов здоровья доказана на практике. Например, в Мордовии их ввели еще в октябре 2021 года. В результате сейчас там привито 74,5 % населения, а госпитализация больных с коронавирусом сократилась в 2,5 раза.

Марина Сидухина, Председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике:

«Принятие закона очень своевременно. Основное, что я вижу в нем, равный доступ всех граждан РФ и к общественным мероприятиям, и к получению услуг. Закон устанавливает единые стандарты при установлении ограничительных мер органами исполнительной власти на той или иной территории.

Это не закон о QR-кодах, как принято сейчас его называть. На мой взгляд, это какое-то политизирование закона, что недопустимо, когда речь идет о жизни и здоровье людей. Это закон, который принят именно в сегодняшней эпидемиологической ситуации. Как врач понимаю, что у власти должны быть все механизмы, которые позволяют остановить распространение коронавирусной инфекции. Это взвешенное и объективное решение. Закон принят в первом чтении, наши коллеги акцентировали, что он будет дорабатываться. До его чтения в Госдуме мы провели широкое обсуждение на площадке нашего комитета с привлечением общественности, экспертов и представителей научного сообщества, представителей системы здравоохранения. Было высказано мнение политологов, правозащитников, Общественной палаты. Мы услышали всех».

Не надо забывать и о том, что в самом сертификате здоровья нет ничего принципиально нового. Во всех заведения общественного питания персонал оформляет медицинские книжки, как при поступлении на работу в детские и медучреждения, транспортные предприятия, спецслужбы. Каждый ребёнок при поступлении в детский сад или школу проходит медосмотр. Дети с рождения имеют сертификат вакцинации, куда вносят данные о всех прививках. Все эти документы появились ещё в советское время, и отлично себя зарекомендовали.

Лилия Мазур, главный педиатр Самарской области:

«Фактически «сертификаты здоровья» в нашей стране есть у каждого ребенка с рождения. Есть такой документ – история развития ребенка по 112 форме, – в котором отражаются все основные моменты жизни ребенка и данные о профилактических прививках. Существует национальный календарь вакцинации, в соответствии с которым дети на протяжении всей жизни прививаются. Вакцинация дает нам защиту от опасных инфекций, она дала нам возможность стать зоной, свободной от полиомиелита, у нас крайне редки вспышки кори, крайне редко дети болеют дифтерией. Сертификаты здоровья в сегодняшних условиях пандемии - это очень важно, это защита нашего населения, потому что при наслоении еще одной инфекции помимо коронавирусной заболевание будет протекать более тяжело и могут быть серьезные последствия».

Основная его задача законопроекта – защита граждан от эпидемии. Он гарантирует, что борьба с пандемией не нарушает права и свободы россиян, а создаёт условия для скорейшего возвращения к обычной жизни. Кроме того, закон носит временный характер. Срок его действия – до 1 июня 2022 года.

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