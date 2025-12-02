Актёр Максим Лагашкин выступит в Отрадном перед школьниками региона

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино и телевидения, продюсером Максимом Лагашкиным состоится 4 декабря в школе № 10 «Образовательный центр «ЛИК» городского округа Отрадный.

Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Максим Лагашкин выступит с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнают, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

Встреча состоится по адресу: Самарская область, город Отрадный, ул. Сабирзянова, д.9 а (школа № 10 «Образовательный центр «ЛИК»);

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»