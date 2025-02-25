Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина

106

28 февраля в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить моноспектакль Евгения Макарова «Жизнь входит в берега». Актёр предстанет перед зрителями в образе Сергея Есенина, а также расскажет о жизни знаменитого русского поэта и прочтёт его стихи.

Детство в Рязанской губернии; переезд в Москву и в Санкт-Петербург; яркие романы и женитьбы; дружба с известными людьми; творческий взлёт; встреча с императрицей и княжнами; служба в армии, участие в революции – жизненный путь Сергея Есенина был коротким, но при этом необыкновенно ярким. В нём было много места для поэтических открытий, душевных метаний, радости, любви и трагедии. Обо всём этом посетители театрального вечера смогут узнать почти что из уст самого героя: действие в моноспектакле происходит от первого лица!

Евгений Макаров прочтёт перед зрителями самые проникновенные и самые известные произведения Есенина, которые пропитаны любовью к природе, женщинам, родным и близким людям и, конечно, родине. А ещё в программе ожидаются лирические и трагические стихи о не простой, но горящей, как пламя, судьбе поэта. Кроме того, выступление будет сопровождаться танцевальными и вокальными номерами.

Хотите прикоснуться к наследию минувшей эпохи, пройти сквозь время и побывать на творческом вечере Сергея Есенина? Тогда приходите в областную библиотеку!

Моноспектакль Евгения Макарова «Жизнь входит в берега» станет первым событием сетевого проекта «Гой ты, Русь, моя родная», реализуемого учреждениями культуры Самарской области и приуроченного к празднованию 130-летия со дня рождения поэта. Анонсы новых встреч в рамках проекта можно будет увидеть на его официальной странице «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

28 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

Фото: пресс-служба СОУНБ