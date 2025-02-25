Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль «Солнечный круг» направлен на сохранение и популяризацию творческого наследия Аркадия Островского.
В Сызрани  стартует Всероссийский детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг»
В завершении беседы сотрудник полиции разместила памятки в салоне автобуса, чтобы ребята еще раз смогли их повторить, и пожелала безопасной дороги.
Сотрудники ГАИ Жигулевска провели профилактические беседы с учащимися, передвигающимися в школьных автобусах
Стражи правопорядка – частые гости на областной станции переливания крови.
Самарские росгвардейцы сдали почти двадцать литров крови
Актёр предстанет перед зрителями в образе Сергея Есенина, а также расскажет о жизни знаменитого русского поэта и прочтёт его стихи.
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
В прошедшую субботу ко Дню Защитника Отечества более 400 человек сдали кровь и ее компоненты в отделениях станции переливания в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества"
Впервые акция «Ура Победе!» была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020 году, в год 75-летия, в ней приняли участие более 21 млн россиян.
Стартовала Всероссийская акция «Ура Победе!»
На лед Жигулевского моря выходили около 100 профессиональных спортсменов, сильнейших в России, и сотни любителей в рамках физкультурного мероприятия.
Тольяттинец Тимур Белоусов - победитель чемпионата России по зимним дисциплинам парусного спорта
На первом потоке обучение проходят 45 человек, в мае они будут защищать свои социально значимые проекты.
В губернии стартует второй поток программы «Школа героев»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
0.04
EUR 92.52
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина

25 февраля 2025 14:45
106
Актёр предстанет перед зрителями в образе Сергея Есенина, а также расскажет о жизни знаменитого русского поэта и прочтёт его стихи.

28 февраля в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить моноспектакль Евгения Макарова «Жизнь входит в берега». Актёр предстанет перед зрителями в образе Сергея Есенина, а также расскажет о жизни знаменитого русского поэта и прочтёт его стихи.

Детство в Рязанской губернии; переезд в Москву и в Санкт-Петербург; яркие романы и женитьбы; дружба с известными людьми; творческий взлёт; встреча с императрицей и княжнами; служба в армии, участие в революции – жизненный путь Сергея Есенина был коротким, но при этом необыкновенно ярким. В нём было много места для поэтических открытий, душевных метаний, радости, любви и трагедии. Обо всём этом посетители театрального вечера смогут узнать почти что из уст самого героя: действие в моноспектакле происходит от первого лица!

Евгений Макаров прочтёт перед зрителями самые проникновенные и самые известные произведения Есенина, которые пропитаны любовью к природе, женщинам, родным и близким людям и, конечно, родине. А ещё в программе ожидаются лирические и трагические стихи о не простой, но горящей, как пламя, судьбе поэта. Кроме того, выступление будет сопровождаться танцевальными и вокальными номерами.

Хотите прикоснуться к наследию минувшей эпохи, пройти сквозь время и побывать на творческом вечере Сергея Есенина? Тогда приходите в областную библиотеку!

Моноспектакль Евгения Макарова «Жизнь входит в берега» станет первым событием сетевого проекта «Гой ты, Русь, моя родная», реализуемого учреждениями культуры Самарской области и приуроченного к празднованию 130-летия со дня рождения поэта. Анонсы новых встреч в рамках проекта можно будет увидеть на его официальной странице «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

28 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В нем принимали участие ветераны, участвовавшие в различных конфликтах, включая Афганистан, Чечню и специальную военную операцию.
23 февраля 2025, 14:59
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
В нем принимали участие ветераны, участвовавшие в различных конфликтах, включая Афганистан, Чечню и специальную военную операцию. Общество
610
В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля, а завершится традиционным народным праздником «Масленица» в воскресенье, 2 марта.
20 февраля 2025, 20:03
В Самаре в рамках масленичной недели пройдет более 200 мероприятий
В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля, а завершится традиционным народным праздником «Масленица» в воскресенье, 2 марта. Общество
927
Участники выставки работали над визуальным языком, чтобы сделать рывок за пределы литературоцентричности и логики.
18 февраля 2025, 16:22
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Участники выставки работали над визуальным языком, чтобы сделать рывок за пределы литературоцентричности и логики. Культура
1302
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
141
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
134
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
156
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
207
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
286
Весь список