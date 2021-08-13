Акция "Самара, я привит!" продолжается

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Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, привившиеся с 26 июля по 31 августа вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции и зарегистрировавшиеся на сайте самара-я-привит.рф.

Среди участников акции будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в театры и музеи. Также подарки предоставят СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА.

На территории города организована работа 53 прививочных пунктов. Для повышения доступности вакцинации около ТЦ работают мобильные комплексы. Узнать о режиме работе пунктов можно в картографических сервисах.