Акция «Благородство»: первая церемония награждения  состоялась 2 декабря в СОУНБ

В Самарской области подведены итоги XXVIII областной общественной акции «Благородство». Акция посвящена Году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, девиз акции – «Творим добро вместе!».

Акция «Благородство» проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов Самарской области, при официальной поддержке министерства культуры Самарской области. В 2025 году в оргкомитет Акции «Благородство» поступило более 200 заявок из различных городов и районов губернии. Лауреатами Акции стало 69 человек и 4 организации (всего 73 лауреата).

Первая церемония награждения состоялась 2 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке – в этот день награды получили 21 лауреат из Самары.

Награждение лауреатов из других муниципалитетов будет проходить в течение декабря в различных городах и районах Самарской губернии. В рамках акции «Благородство» пройдут выездные концерты с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов. В торжественной обстановке будут вручены дипломы и подарки.

Акция «Благородство» проводится с 1998 года, хорошо известна в Самарской губернии, удостоена множества наград регионального и федерального уровней. Ее цель – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям Самарской губернии, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, взаимопомощи, благородным поступкам.

Мужество людей разных профессий, участие в специальной военной операции, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией, спасение жизней, героизм – всё это нашло отражение в акции «Благородство–2025».

Лауреаты определились в номинациях:

«Люди в погонах» имени генерал-лейтенанта полиции Александра Сенопальникова – Бобров Алексей Анатольевич, Шишкин Алексей Михайлович, Салманский Сергей Николаевич, Шинкарюк Елена Сергеевна;

«Добровольчество» – Большакова Наталья Николаевна, Иванова Ольга Геннадьевна, Мадышев Владимир Георгиевич;

«Созидание» – ГТРК «Самара»; Карячкина Лариса Николаевна, Марухов Александр Сергеевич, Родионова Елена Евгеньевна;

«Семья» – Масеева Евдокия Павловна, Юрышевы Дмитрий Геннадьевич и Мария Юрьевна;

«Память» – Усенко Иван Никитович;

«Служение людям» – Стаканова Галина Митрофановна;

«Забота» – МБОУ «Школа № 48» г. о. Самара

«Созидатель - меценат» – Илингин Усман Владимирович

«Долг» – Чудаков Михаил Владимирович, Решетов Сергей Николаевич

«Мужество» – Сафонова Елена Владимировна, сержант 506 мотострелкового полка Зубко Артём Владиславович, военнослужащие 1445-го мотострелкового полка: Кандалов Александр Дмитриевич, Душкин Виталий Павлович, Карелин Алексей Сергеевич, Девяткин Юрий Александрович, Захаров Денис Алексеевич, Зинов Эдгар Амангельдыевич, Шарков Владимир Алексеевич.

В общей сложности за всю историю проекта (с 1998 года по 2025 год) лауреатами акции стало порядка 1400 человек, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.