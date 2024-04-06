Акция «10 000 шагов к жизни» стартует 7 апреля во Всемирный день здоровья на ВДНХ

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Акция «10 000 шагов к жизни» Лиги здоровья нации приурочена ко Всемирному дню здоровья, который проходит в этом году под лозунгом «Здоровье для всех». Она реализуется в рамках Года волонтёрского движения в СНГ в формате Дня единых действий.

В пресс-конференции, посвященной акции, которая прошла накануне в ТАСС, приняли участие идейный вдохновитель акции, выдающийся кардиохирург, Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, директор Департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов, заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Дарья Дерюжинская, вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы повышения двигательной активности населения России, спикеры акцентировали внимание на культивировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний, обозначили значимость деятельности волонтерского движения в стране. Особое внимание уделили Году волонтерского движения в СНГ. Призвали присоединиться к уже зарекомендовавшим себя проектам, которые успешно реализует Лига здоровья нации.

Акция «10 000 шагов к жизни» проходит с 2015 года. Ежегодно к ней присоединяется более 1 миллиона человек из всех регионов России, сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.

Фото предоставлено пресс-службой Лиги здоровья нации