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Активные жители Самары приняли участие в субботнике

24 апреля 2021 16:14
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Сегодня в Самаре во Всероссийском субботнике приняло участие более 56 тысяч человек.

Всероссийский субботник завершает традиционный месячник по благоустройству в текущем году.

Чистоту наводили во всех районах Самары – участие приняли муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий и ресурсоснабжающих компаний, представители управляющих организаций, предприятий различных сфер деятельности, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, социальные и образовательные учреждения.

В этот раз к наведению порядка во дворах и общественных пространствах смогли присоединиться и активные жители. Всем желающим предоставлен необходимый инвентарь, перчатки и мешки для сбора мусора.

Активные горожане Железнодорожного района Самары также не остались в стороне. На участке у дома 56 по улице Никитинской располагались незаконные гаражи и ограждающие конструкции, созданные жителями. Силами районной администрации несанкционированные объекты были демонтированы.

«Теперь у нас появилось пространство для благоустройства. Чтобы освободившееся место не заняли автомобилисты, сегодня мы вместе с жителями принимаем участие в субботнике – убираем оставшийся мусор, демонтируем ограждающие устройства. Планируем заняться озеленением территории», - поделилась жительница дома 56 по улице Никитинской Татьяна Битюцкая.

Жители дома 3А по улице Арцыбушевской стараются поддерживать чистоту во дворе круглый год. Сегодня жители совместно с работниками ТСЖ внесли завершающие штрихи в наведении порядка после зимы и присоединились к чаепитию с соседями.

«Главный секрет уюта – любовь к своему двору, городу и уважение к соседям. Жители нашего дома всегда с энтузиазмом участвуют в субботниках, совместных праздниках, мероприятиях. В весенне-летний период цветения двор преображается - мы совместно планируем озеленение территории, обсуждаем какие высадить цветы», - рассказала председатель ТСЖ «МЖК 3А» Татьяна Мушкарова.

Сегодня в Самаре во Всероссийском субботнике приняло участие более 56 тысяч человек. 

Теги: жители Самара субботник

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