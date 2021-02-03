Активисты ОНФ организовали онлайн-экскурсию по Эрмитажу в рамках акции «Бабушка. Онлайн»

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2 февраля проект ОНФ «Бабушка. Онлайн» провел онлайн-экскурсию для подопечных домов престарелых и пансионатов совместно с Государственным Эрмитажем. Он был приурочен к Году музеев в России. В Самаре участие в экскурсии приняли постояльцы пансионата для пожилых и инвалидов «Гармония».

Ранее, в преддверии нового года активисты ОНФ уже исполнили мечты постояльцев и в том числе, Татьяны Александровной Нижегородовой которой подарили алмазную мозаику с изображением ее любимого животного. Теперь еще одна мечта пожилой женщины, которая мечтала увидеть Эрмитаж оказалась исполнена.

«Сейчас, во время пандемии, Эрмитаж – это лекарство от одиночества, а также истерии, которая порой охватывает граждан. Эрмитаж – это мост между людьми, и сегодня мы прокладываем его к вам. Надеюсь, что он будет долго стоять и постоянно функционировать. Здоровья вам и удовольствия от просмотра», – обратился к зрителям генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.

Сегодня она с замиранием сердца наблюдала с экрана красоту Иорданской лестницы и прошла по Большому тронному залу с уникальными часами «Павлин». В короткие перерывы она успевала собирать мозаику и задавать вопросы экскурсоводу, которая отвечала на них во всех подробностях.

«Самое дорогое – это внимание, давайте дарить внимание и исполнять желания наших бабушек и дедушек ведь — это так просто. Мы и дальше будем активно помогать постояльцам этого пансионата в осуществлении их мечт», – подчеркнул активист ОНФ, генеральный директор ООО «Волготранс» Родион Светличнов.

Акция ОНФ «Мечтают все!» позволяет каждому стать волшебником. Для участия в исполнении желаний нужно зайти на сайт мечтаютвсе.рф, выбрать регион, бабушку или дедушку, чью мечту можно исполнить, передает пресс-служба реготделения ОНФ.

Фото: пресс-служба реготделения ОНФ