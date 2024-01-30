Активисты из Самарской области представляют регион на II Съезде «Движения Первых»

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С 30 января по 1 февраля 27 лидеров детских и молодёжных организаций Самарской области и победители Всероссийских проектов станут участниками Второго Съезда «Движения Первых».

Съезд проходит на территории Международной выставки-форума «Россия» в Москве.

В программе Съезда — вопросы организации Движения, мастер-классы, стратегические сессии, панельные дискуссии, мотивационные встречи, экскурсии по экспозиции Выставки. Также будет создана детская дирекция Всемирного фестиваля молодежи — 2024, который пройдет с 29 февраля по 7 марта в Сочи.

Ключевым для «Движения Первых» является продвижение традиционных духовных ценностей, отметила заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова. При этом его участники активно работали в прошлом году — в том числе в детских лагерях.

«2,5 млн человек смогли поучаствовать в тех коммуникациях, которые организовывало "Движение Первых". Мне очень приятно, что совсем недавно под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина здесь, на Выставке "Россия", дан старт Году Семьи — и у истоков этого старта стояло «Движение Первых» в лице сообщества "Родные — Любимые", которое тоже растет. Уже 200 тысяч российских семей вошли в это движение — и нам очень важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живете, в муниципалитеты. Потому что семья — это основная ценность не только нашей страны, но и нашего с вами движения», — сказала Татьяна Голикова.

«Съезд Движения Первых станет важной площадкой для совместной работы детей, родителей и наставников. Вместе с ребятами мы представим итоги года деятельности, обсудим и утвердим наши традиции и символы. Особое внимание уделим формированию системы самоуправления в Движении и семейного сообщества Первых «Родные-Любимые». Съезд пройдёт на площадке Международной выставки-форума «Россия», поэтому делегаты смогут познакомиться с достижениями нашей страны и вместе определить, что они готовы сделать для её будущего», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Участниками Второго Съезда «Движения Первых» от Самарской области стали 17 делегатов, которых избрали на региональной Конференции Движения Первых в декабре 2023 года. Среди них представители организаций-партнёров из Российских студенческих отрядов, Самарского Союза Молодёжи, Юнармии и Большой Перемены, а также наставники, представители родительского сообщества и активисты, проявившие себя в научной, культурной, образовательной и волонтёрской деятельности. Ещё 10 участников были отобраны за победу во Всероссийских конкурсах и программах. Возглавляет делегацию председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи Самарской области Кристина Гнатюк.

«Для меня честь возглавлять команду нашего региона, которая состоит из инициативных ребят и наставников, достигших больших высот. Уверена, что их идеи и инициативы, с которыми они отправляются на Съезд, будут услышаны и найдут отклик на федеральном уровне», - отметила Кристина Гнатюк.

Участников II Съезда ждёт насыщенная деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия», которые познакомят участников съезда с главными достижениями нашей страны.

«Я был участником I Съезда «Движения Первых» и помню, как было волнительно работать плечом к плечу со значимыми лицами нашего государства. Например, с нами работали заместитель ректора Высшей школы экономики и заместитель главы «Российских железных дорог». Общаться с ними, предлагать свои инициативы - это большая честь и гордость. Я предложил идею о введении летних трудовых смен, которая сейчас реализуется в «Движении Первых». Думаю, Второй Съезд пройдёт ещё масштабнее и ещё круче. Уже сейчас в Москву съезжаются ребята со всей страны, которые готовы работать и предлагать идеи, чтобы наша страна становилась лучше», – говорит Михаил Сюков, участник Первого Съезда «Движения Первых», участник регионального актива и медиацентра «Первые на Волге».

Второй съезд «Движения Первых» на площадке Выставки "Россия" продлится до 1 февраля. В нем примет участие более тысячи детей, родителей и наставников из 89 регионов России.

31 января пройдет заседание Съезда «Движения Первых», а также заседание Научно-методического совета Движения. Церемония закрытия Съезда запланирована на 1 февраля.

Напомним, общероссийское детское движение предложила создать в апреле 2022 года участница проекта «Большая перемена» на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Президент России Владимир Путин поддержал эту идею. 14 июля 2022 года Глава государства подписал закон о создании нового движения. В конце июля стало известно, что Президент возглавил наблюдательный совет движения.