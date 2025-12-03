Актер Стивен Сигал заявил, что горд быть русским и намерен и дальше жить в России. Сигал в среду выступил в национальном центре "Россия" на церемонии награждения лауреатов премии "Мы вместе".

Как отметил актер, имеющий российское гражданство, он благодарен за возможность быть частью российского народа.

"Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен", – сказал Сигал, его слова приводит ТАСС.

По словам актера, россияне едины и готовы поддерживать друг друга, в этом их главное достоинство.

"Это очень ценно. Это то, что выделяет Россию", – добавил он.

С 2018 года Сигал занимает пост специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России и США.