Актер Роман Попов умер в 40 лет 

Актер Роман Попов скончался на 41-м году жизни, сообщил РИА Новости шоумен Оганес Григорян.

"Да, к сожалению, это правда", — сказал собеседник агентства.

В августе актер рассказал, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. Он поделился, что практически ослеп и вынужден передвигаться и есть с чужой помощью.



Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Детективное агентство Мухича", "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.