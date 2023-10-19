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Акселератор социальных проектов «Корпорация знаний» стартовал в Молодежном центре «Лесная сказка» Кинельского района

19 октября 2023 15:19
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Образовательная программа будет проходить по двум направлениям: «Потенциальный участник» и «Консультант».

19 октября на базе Молодёжного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе начал свою работу акселератор социальных проектов «Корпорация знаний». Образовательная программа будет проходить по двум направлениям: «Потенциальный участник» и «Консультант».

Участниками направления «Потенциальный участник» стали 150 молодых людей от 18 до 35 лет, готовые создавать и реализовывать социально-полезные инициативы. На акселераторе они разработают и представят собственные проекты и погрузятся в мир социального проектирования под руководством наставников и экспертов с целью дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов Росмолодёжь.Гранты.

В рамках направления программы «Консультант» будет реализован практический блок программы повышения квалификации «Консультант по социальному проектированию молодёжи» для 50 сотрудников сферы образования и молодежной политики нашего региона.

«Корпорация знаний – уникальный проект для Самарской области. Он ставит своей целью системную работу над созданием проектного сообщества региона. Формируя систему наставничества в социальном проектировании, мы добьемся качественно новых результатов и создадим почву для больших побед в грантовых конкурсах молодежи Самарской области», - поделилась Виктория Хоркина, руководитель проекта «Корпорация знаний», координатор Росмолодёжь.Гранты Самарской области, заместитель руководителя Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области.

Вне зависимости от направления участников ждут тренинги идей, работа над логикой социальных проектов и краш-тест с региональными и федеральными экспертами. Среди них Наталья Грохольская, эксперт всероссийских и международных конкурсов в области социального проектирования, автор и продюсер всероссийских и международных проектов в сфере культуры, искусства, образования и добровольчества, эксперт региональных  и федеральных грантовых конкурсов, Артем Йовенко, член Общественной палаты Чувашской республики, эксперт «Росмолодежь.Гранты», Алексей Мокеев, руководитель методического центра сети Точек Кипения АНО «Платформа НТИ», бизнес-трекер, проектный консультант, эксперт федеральных конкурсов грантов, автор игры «Проектное Путешествие», эксперты Росмолодёжь.Гранты, грантополучатели и другие.

Проект «Корпорация знаний» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых». Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области совместно с ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), сообщает пресс-служба Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Корпорация Знаний»

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