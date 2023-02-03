Администрацию Самары взяли под охрану

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовало приказ об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия, располагающегося в здании мэрии Самары.

В удивительной по своей архитектуре «цитадели» ранее располагался Куйбышевский горисполком.

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона, указано, что собственник должен поддерживать дом в надлежащем техническом состоянии и сохранять его исторический облик. В частности, там нельзя:

проводить работы, которые могут навредить конструкции здания,

хранить взрывоопасные предметы,

размещать на фасаде коммерческую рекламу.

Ранее под охрану был взят Дом управления железной дороги, пишет ГТРК Самара.